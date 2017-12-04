В США 18-летний юноша признался в растлении 50 детей

В Соединенных Штатах
18-летний Джозеф Хейден признался в растлении более чем 50 детей. Он рассказал, что действовал в разных городах по всему штату Калифорния.
Несмотря на серьезный размах, о преступлениях Джозефа Хейдена полицейские узнали совершенно случайно.
Как сообщает New York Post, Хейден домогался двух мальчиков в возрасте четырех и восьми лет в одном из городских мотелей. Их родители не заметили в юноше ничего, что могло бы вызвать подозрения, поэтому разрешили детям зайти к нему комнату, где все и произошло. Спустя несколько часов Хейден рассказал о содеянном своей матери. Женщина пришла в ужас от этой истории и отвела сына в полицейский участок города Риверсайда.
Правоохранители допросили Хейдена. Он не пытался оправдаться. Более того, юноша признался, что совершал подобные преступления и раньше, а его жертвами стали уже более 50 детей.
После такого признания Хейден был арестован. Судья назначил залог в размере 1 млн долларов.
Как сообщает New York Post, Хейден домогался двух мальчиков в возрасте четырех и восьми лет в одном из городских мотелей. Их родители не заметили в юноше ничего, что могло бы вызвать подозрения, поэтому разрешили детям зайти к нему комнату, где все и произошло. Спустя несколько часов Хейден рассказал о содеянном своей матери. Женщина пришла в ужас от этой истории и отвела сына в полицейский участок города Риверсайда.
Правоохранители допросили Хейдена. Он не пытался оправдаться. Более того, юноша признался, что совершал подобные преступления и раньше, а его жертвами стали уже более 50 детей.
После такого признания Хейден был арестован. Судья назначил залог в размере 1 млн долларов.
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