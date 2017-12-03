Танец Лолиты в аэропорту шокировал соцсети

Неоднозначную реакцию в социальных сетях вызвал танец певицы Лолиты в аэропорту.
Звезда российского шоу-бизнеса пустилась в пляс на территории воздушной гавани в весьма странном виде: ночной рубашке, пальто и тапках. На хохочущую артистку косятся прохожие, но ее это не смущает. Видео танца певица опубликовала в своем Instagram. Ролик, судя по всему, становится очередным хитом Рунета, менее чем за сутки запись набрала более миллиона просмотров.
Подписчики артистки не оценили перформанс, оставив множество колких замечаний.
djuliya333: «Похожа на сумасшедшую тетку в больничном халате и тапках, сбежавшую из дурки!)))»
elena_a_f: «К доктору не пытались попасть на прием?»
Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Лолиту.
babystyle_elena_zemcova: «Вот порой тоже так хочется! Лолита-зажигалка!»
svetlana_vyatkinaya: «Да классная!!! Самая настоящая, в отличие от многих других артистов!!!»
Ранее певица шокировала публику провокационным нарядом, сняв во время выступления платье и оставшись в узорчатом комбинезоне на сцене фестиваля «Жара». Вид Лолиты вызвал множество насмешек и злых сравнений в Сети. Появилось множество мемов на эту тему. За артистку вступился муж, Дмитрий Иванов отметил, что не видит в костюме своей жены ничего особенного и что она вправе надевать все, что захочет.
Подписчики артистки не оценили перформанс, оставив множество колких замечаний.
djuliya333: «Похожа на сумасшедшую тетку в больничном халате и тапках, сбежавшую из дурки!)))»
elena_a_f: «К доктору не пытались попасть на прием?»
Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Лолиту.
babystyle_elena_zemcova: «Вот порой тоже так хочется! Лолита-зажигалка!»
svetlana_vyatkinaya: «Да классная!!! Самая настоящая, в отличие от многих других артистов!!!»
Ранее певица шокировала публику провокационным нарядом, сняв во время выступления платье и оставшись в узорчатом комбинезоне на сцене фестиваля «Жара». Вид Лолиты вызвал множество насмешек и злых сравнений в Сети. Появилось множество мемов на эту тему. За артистку вступился муж, Дмитрий Иванов отметил, что не видит в костюме своей жены ничего особенного и что она вправе надевать все, что захочет.
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