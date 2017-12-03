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Звезды сошлись
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    Танец Лолиты в аэропорту шокировал соцсети. аэропорты, знаменитости, Интернет, соцсети, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТанец Лолиты в аэропорту шокировал соцсети

    Танец Лолиты в аэропорту шокировал соцсети

    2 комментария
    Танец Лолиты в аэропорту шокировал соцсети

    Танец Лолиты в аэропорту шокировал соцсети

    Танец Лолиты в аэропорту шокировал соцсети

      Неоднозначную реакцию в социальных сетях вызвал танец певицы Лолиты в аэропорту.

      Звезда российского шоу-бизнеса пустилась в пляс на территории воздушной гавани в весьма странном виде: ночной рубашке, пальто и тапках. На хохочущую артистку косятся прохожие, но ее это не смущает. Видео танца певица опубликовала в своем Instagram. Ролик, судя по всему, становится очередным хитом Рунета, менее чем за сутки запись набрала более миллиона просмотров.

      Подписчики артистки не оценили перформанс, оставив множество колких замечаний.

      djuliya333: «Похожа на сумасшедшую тетку в больничном халате и тапках, сбежавшую из дурки!)))»

      elena_a_f: «К доктору не пытались попасть на прием?»

      Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Лолиту.

      babystyle_elena_zemcova: «Вот порой тоже так хочется! Лолита-зажигалка!»

      svetlana_vyatkinaya: «Да классная!!! Самая настоящая, в отличие от многих других артистов!!!»

      Ранее певица шокировала публику провокационным нарядом, сняв во время выступления платье и оставшись в узорчатом комбинезоне на сцене фестиваля «Жара». Вид Лолиты вызвал множество насмешек и злых сравнений в Сети. Появилось множество мемов на эту тему. За артистку вступился муж, Дмитрий Иванов отметил, что не видит в костюме своей жены ничего особенного и что она вправе надевать все, что захочет.

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