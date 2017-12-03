Эксперты оценили шансы лидера «Океана Эльзы» стать президентом Украины

Если выборы президента Украины состоятся завтра, за кого вы проголосуете? Это стандартный социологический опрос, а результат — обескураживающий. На Украине сейчас низкие рейтинги у всех. И в этих условиях может победить самый неожиданный кандидат.

Сейчас рейтинги распределяются следующим образом: Порошенко — 16%, Тимошенко — 14%. И вдруг следом с результатом 12% всплывает имя героя двух Майданов с кристально чистой репутацией, который еще и учится за океаном. Речь идет о лидере группы «Океан Эльзы» Святославе Вакарчуке.



Вообще-то, лидер группы «Океан Эльзы» о своих президентских амбициях еще не заявлял. Но в опросные листы его фамилия в последнее время попадает часто. Вакарчук давно в этом котле. Он разогревал еще первый, «оранжевый» Майдан. Был депутатом Рады, сессию прогулял и, наконец, заявил, что лучшее место в парламенте — это буфет, после чего сдал мандат.



Святослав Вакарчук: «Украина так и не смогла создать государственные институты. Все, что у нас есть, — это наследие Российской империи. Мы просто сделали в хрущёвках евроремонт и красные стены перекрасили в сине-желтые. Но так мы либо навсегда останемся страной третьего мира в самом низу списка, либо потеряем независимость».



Украинцам импонирует, что Вакарчук, будучи близким к власти, этой самой властью не особо замаран, образ певца революции сохранил. Опять же, люди устали от нынешней элиты. Всем этим Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Кличко уже не верят. Хочется нового, но знакомого.



Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады: «Вакарчук не будет самостоятельным кандидатом. Ему дадут команду, под него соберут деньги. Получим очередного клоуна, который из хорошего композитора и талантливого певца превратится в абсолютно отвратительного и проклинаемого политика».



Так откуда взялась эта кандидатура и чья это креатура? Одни украинские эксперты утверждают: это проект Петра Порошенко. Задача Вакарчука — оттянуть голоса у конкурентов, таких как Юлия Тимошенко, выйти во второй тур и проиграть действующему президенту. Есть версия, что все еще серьезнее и ниточки ведут за океан.



Подробности — в видеоматериале.