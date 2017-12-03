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Следствие вели…
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    Подъезды 10 домов затопило из-за прорыва трубопровода в Омске

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    • Фото: Я живу [В] Омске / vk.com
    Подъезды 10 домов затопило <nobr>из-за</nobr> прорыва трубопровода в Омске

    Подъезды 10 домов затопило из-за прорыва трубопровода в Омске

    Подъезды 10 домов затопило <nobr>из-за</nobr> прорыва трубопровода в Омске
  • Фото: Я живу [В] Омске / vk.com

    • Водопровод с холодной водой прорвало в Омске, в результате подъезды 10 домов оказались затоплены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

    Согласно сообщению, прорыв водопровода производственного предприятия произошел в Октябрьском округе. В результате оказались подтоплены промышленная зона, а также прилегающие дворы по улицам 4-я Транспортная, Б. Цемента и Запорожская.

    Из сообщения МЧС: «В результате поступления большого количества воды из трубы затоплены подъезды 10 домов. Также в зону подтопления попала школа №39».

    В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, на водоснабжение жилого сектора авария не повлияет. Место прорыва уже обнаружено, трубопровод отключен, сообщает РИА Новости.

    В пресс-службе администрации Омска уточнили, что речь идет о трубопроводе «Омского шинного завода». Для ликвидации аварии и ее последствий создан специальный штаб. На месте ЧП работает около 20 единиц техники.

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