Подъезды 10 домов затопило из-за прорыва трубопровода в Омске

Водопровод с холодной водой прорвало в Омске, в результате подъезды 10 домов оказались затоплены. Об этом сообщает
пресс-служба ГУ МЧС России по области.
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Согласно сообщению, прорыв водопровода производственного предприятия произошел в Октябрьском округе. В результате оказались подтоплены промышленная зона, а также прилегающие дворы по улицам 4-я Транспортная, Б. Цемента и Запорожская.
Из сообщения МЧС: «В результате поступления большого количества воды из трубы затоплены подъезды 10 домов. Также в зону подтопления попала школа №39».
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, на водоснабжение жилого сектора авария не повлияет. Место прорыва уже обнаружено, трубопровод отключен, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе администрации Омска уточнили, что речь идет о трубопроводе «Омского шинного завода». Для ликвидации аварии и ее последствий создан специальный штаб. На месте ЧП работает около 20 единиц техники.
Из сообщения МЧС: «В результате поступления большого количества воды из трубы затоплены подъезды 10 домов. Также в зону подтопления попала школа №39».
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, на водоснабжение жилого сектора авария не повлияет. Место прорыва уже обнаружено, трубопровод отключен, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе администрации Омска уточнили, что речь идет о трубопроводе «Омского шинного завода». Для ликвидации аварии и ее последствий создан специальный штаб. На месте ЧП работает около 20 единиц техники.
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