В США прооперировали осужденного летчика Ярошенко

Супруга российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в США, рассказала, что он перенес операцию.
По словам Виктории Ярошенко, хирургическое вмешательство провели качественнее, чем в прошлый раз. В 2016-м россиянина направили обратно в тюрьму после операции, не дав полностью оправиться после наркоза. Теперь медперсонал отнесся к нему значительно внимательнее, передает ТАСС.
Помощь хирургов россиянину потребовалась из-за осложнений после побоев, которые он перенес еще во время задержания в Либерии.
Виктория Ярошенко: «Прооперировали во второй половине дня 30 ноября. Все хорошо, в отличие от первой операции, которая была весной 2016 года. Константин доволен, ему понравился врач, очень уважительный, не то что в первый раз, когда под наркозом сделали и выгнали из больницы. В этот раз врач не отдавал его, пока не выйдет из-под наркоза, и медсестра была девушка из России».
Операцию провели в больнице за пределами тюрьмы, как и в прошлом году. Но в 2016-м Константин Ярошенко после хирургического вмешательства оказался в ужасных условиях, притом не получал почти никакой помощи.
Виктория Ярошенко: «Операция тогда была тяжелая, ходить нельзя было. Его высадили около ворот тюрьмы, и он пешком шел. У него пять дней была температура под 40 градусов, он не мог ни лежать, ни сидеть, его ребята на простынях таскали в тюремный госпиталь, и врач просто давала обезболивающие, говорила, что ничего не может сделать».
По словам супруги летчика, Константин тогда боялся, что не выживет после операции. Но теперь все прошло значительно лучше. Его доставили к самому зданию тюрьмы и не стали заставлять передвигаться самостоятельно.
В 2011 году Ярошенко по решению американского суда был приговорен к 20 годам тюрьмы. Его задержали американские спецслужбы в Либерии по подозрению в намерении перевезти крупную партию кокаина. Россиянин отбывает наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Сам он отрицает обвинения и считает дело сфабрикованным.
Российские власти и родные летчика неоднократно обращались к руководству США с просьбой о помиловании летчика и переправке его на родину. Однако добиться его освобождения пока не удалось.
Помощь хирургов россиянину потребовалась из-за осложнений после побоев, которые он перенес еще во время задержания в Либерии.
Виктория Ярошенко: «Прооперировали во второй половине дня 30 ноября. Все хорошо, в отличие от первой операции, которая была весной 2016 года. Константин доволен, ему понравился врач, очень уважительный, не то что в первый раз, когда под наркозом сделали и выгнали из больницы. В этот раз врач не отдавал его, пока не выйдет из-под наркоза, и медсестра была девушка из России».
Операцию провели в больнице за пределами тюрьмы, как и в прошлом году. Но в 2016-м Константин Ярошенко после хирургического вмешательства оказался в ужасных условиях, притом не получал почти никакой помощи.
Виктория Ярошенко: «Операция тогда была тяжелая, ходить нельзя было. Его высадили около ворот тюрьмы, и он пешком шел. У него пять дней была температура под 40 градусов, он не мог ни лежать, ни сидеть, его ребята на простынях таскали в тюремный госпиталь, и врач просто давала обезболивающие, говорила, что ничего не может сделать».
По словам супруги летчика, Константин тогда боялся, что не выживет после операции. Но теперь все прошло значительно лучше. Его доставили к самому зданию тюрьмы и не стали заставлять передвигаться самостоятельно.
В 2011 году Ярошенко по решению американского суда был приговорен к 20 годам тюрьмы. Его задержали американские спецслужбы в Либерии по подозрению в намерении перевезти крупную партию кокаина. Россиянин отбывает наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Сам он отрицает обвинения и считает дело сфабрикованным.
Российские власти и родные летчика неоднократно обращались к руководству США с просьбой о помиловании летчика и переправке его на родину. Однако добиться его освобождения пока не удалось.
Комментарии