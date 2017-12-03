Дед Мороз и команда НТВ приехали в Нижний Новгород

Дед Мороз вместе с помощниками с НТВ прибыли в Нижний Новгород. Они привезли подарки тем, чья жизнь совсем не похожа на сказку.
Нижегородцы действительно дождались главного Деда Мороза страны. Хотя первое чудо произошло еще до его приезда: зима начиналась без снега, а накануне город буквально завалило. И по мере того, как Дед Мороз подъезжал к городу, метель усиливалась.
Первым делом Дед Мороз вместе с командой НТВ отправился к Артемию Рындину. Его письмо тронуло волшебника настолько, что он отодвинул все дела. Ребенок написал, что в семье он — единственный мужчина. Ему всего 10 лет, но, несмотря на свой юный возраст, Артемий чувствует ответственность и то, что должен зарабатывать деньги для мамы и сестер. И просто обязан в ближайшее время стать графическим дизайнером. Дед Мороз подарил мальчику ноутбук.
Семья Рындиных многодетная. Папа их не просто бросил, а еще и вынес из дома все ценные вещи. Десятилетний ребенок, чтобы хоть как-то помогать маме материально, теперь по своей инициативе расклеивает рекламные объявления. Никого в семье Рындиных без подарков не оставили.
А в областном социальном приюте для детей и подростков «Алый парус» не оставили без подарка и самого Дедушку. Дети там снимают мультфильмы, и к приезду главного Деда Мороза страны сняли очередную картину. А Дед Мороз не удержался и пустился с детьми в пляс.
Уик-энд команды НТВ и Деда Мороза в Нижнем Новгороде только начинается. Главный Дед Мороз страны пробудет там два дня, и у нижегородцев есть все шансы встретить его на улицах своего города.
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
Первым делом Дед Мороз вместе с командой НТВ отправился к Артемию Рындину. Его письмо тронуло волшебника настолько, что он отодвинул все дела. Ребенок написал, что в семье он — единственный мужчина. Ему всего 10 лет, но, несмотря на свой юный возраст, Артемий чувствует ответственность и то, что должен зарабатывать деньги для мамы и сестер. И просто обязан в ближайшее время стать графическим дизайнером. Дед Мороз подарил мальчику ноутбук.
Семья Рындиных многодетная. Папа их не просто бросил, а еще и вынес из дома все ценные вещи. Десятилетний ребенок, чтобы хоть как-то помогать маме материально, теперь по своей инициативе расклеивает рекламные объявления. Никого в семье Рындиных без подарков не оставили.
А в областном социальном приюте для детей и подростков «Алый парус» не оставили без подарка и самого Дедушку. Дети там снимают мультфильмы, и к приезду главного Деда Мороза страны сняли очередную картину. А Дед Мороз не удержался и пустился с детьми в пляс.
Уик-энд команды НТВ и Деда Мороза в Нижнем Новгороде только начинается. Главный Дед Мороз страны пробудет там два дня, и у нижегородцев есть все шансы встретить его на улицах своего города.
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
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