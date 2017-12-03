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    В мире отмечают 25-летие со дня отправки первого СМС. изобретения, мобильная связь, технологии, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ мире отмечают 25-летие со дня отправки первого СМС

    В мире отмечают 25-летие со дня отправки первого СМС

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    В мире отмечают <nobr>25-летие</nobr> со дня отправки первого СМС

    В мире отмечают 25-летие со дня отправки первого СМС

    В мире отмечают <nobr>25-летие</nobr> со дня отправки первого СМС

      Первое СМС было отправлено 25 лет назад. Сегодня в мире отмечают эту знаменательную дату.

      «Счастливого Рождества» — это дословная цитата первого в мире СМС. Ровно четверть века назад британский программист Нил Папуорт навсегда изменил не только свою, но и жизнь миллиардов людей на Земле.

      Впрочем, значимость события оценили гораздо позже. Внимание на изобретателя обратили лишь спустя годы, когда мобильный телефон перестал быть роскошью и текстовый способ передачи информации набрал популярность.

      Кстати, рекорд по скорости набора СМС принадлежит бразильцу Марселю Фернандесу — 25 слов за 18 с небольшим секунд. Этот рекорд не могут побить с 2014 года. А в настоящее время у всегда занятых людей, например, у бизнесменов, хорошим тоном считается не звонок, а именно СМС.

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