Мария Шарапова снимется в фильме «Восемь подруг мисс Оушен»

Женский
спин-офф трилогии про друзей Оушена выйдет на экраны в июне 2018 года.
Мария Шарапова и Серена Уильямс сыграют самих себя в фильме «Восемь подруг мисс Оушен». Российская и американская звезды мирового тенниса появятся на экранах в эпизодических ролях, сообщает издание Tennis World.
В картине режиссера Гэри Росса главные роли исполнят актрисы Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер и Энн Хэтэуэй. Премьера «Восьми подруг мисс Оушен» запланирована на июнь 2018 года.
Мария Шарапова вернулась на корт 26 апреля после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В этом сезоне она выиграла 16 из 22 матчей. Всего за свою карьеру российская теннисистка выиграла 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.
В картине режиссера Гэри Росса главные роли исполнят актрисы Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер и Энн Хэтэуэй. Премьера «Восьми подруг мисс Оушен» запланирована на июнь 2018 года.
Мария Шарапова вернулась на корт 26 апреля после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В этом сезоне она выиграла 16 из 22 матчей. Всего за свою карьеру российская теннисистка выиграла 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.
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