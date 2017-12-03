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    Душ Шарко лишил девственности 18-летнюю пациентку санатория в Пензе

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    Душ Шарко лишил девственности 18-летнюю пациентку санатория в Пензе

    Душ Шарко лишил девственности <nobr>18-летнюю</nobr> пациентку санатория в Пензе

    В одном из санаториев Пензы одна из пациенток лишилась невинности во время процедуры с использованием душа Шарко, известного своими тугими и мощными струями.

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    Как сообщает сайт The Penza Post, во время процедуры с использованием душа Шарко проходившая процедуру пациентка была по недосмотру дефлорирована. Вызванным в санаторий врачам оставалось лишь констатировать факт лишения девственности.

    Лишенная девственности жительница Пензы рассчитывает получить с санатория денежную компенсацию. Сообщается, что девушка собиралась через три месяца выходить замуж и теперь не знает, как объяснить будущему супругу случившееся с ней.

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