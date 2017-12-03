Филиппу Киркорову навязали в родственники постороннего мужчину

Филиппа Киркорова ввели в заблуждение и приписали ему в родственники чужого дядю. Уральские краеведы сообщили всей стране, что у короля эстрады нашелся двоюродный прадед, а в его жилах течет не только болгарская, но еще и французская кровь.

Киркоров решил выяснить лично: откуда у него родня в Екатеринбурге? Заранее выслал денег, чтобы к его приезду обновили ограду, и при первой возможности заглянул на местный погост.



Якобы родственника Киркорова звали Виктор Альфонсович Манион. По утверждению местных историков, Киркорову он приходится двоюродным дедом по материнской линии. А прапрадед певца — французский циркач Альфредо Манион, который в начале XX века переехал в Россию.



Киркорова засыпали вопросами: какой памятник он поставит своему двоюродному деду и будет ли он искать своих четвероюродных сестер и братьев?



Филипп Киркоров попросил не торопить события. Фамилия Манион ему действительно знакома — ее он слышал от бабушки, которая была циркачкой. Она была замужем за братом Виктора Маниона — Михаилом. Но это был ее первый брак.



Первый муж бабушки умер, она вышла замуж во второй раз — за Марка Лихачёва. От этого брака и родилась мама Киркорова — Виктория, с которой начинается ветка певца. А это значит, тот дядя, что покоится с миром на екатеринбургском кладбище, Киркорову совершенно чужой человек. Краеведы ошиблись, а он не хотел их расстраивать. Киркоров уже привык: стоит ему постоять с кем-то рядом, и его тут же называют и другом, и родственником.