Блёданс после развода ищет утешения в объятиях других мужчин

Коллеги волнуются за Эвелину Блёданс, которая тяжело переживает развод с мужем Александром Сёминым. Он, как пишут газеты, сбежал от актрисы к молодой девушке.

На одной из вечеринок разведенная Эвелина Блёданс пила бокал за бокалом, приставала с поцелуями к постороннему мужчине и требовала продолжения банкета. Через пару часов актриса оказалась уже на другой вечеринке в компании нового кавалера — и снова с бокалом в руке.



Эвелина Блёданс что есть силы держит лицо, заученно повторяя историю своего развода: в их отношениях не осталось романтики, поэтому они и расстались, но с бывшим мужем они друзья и вместе воспитывают сына Семёна.



Эвелина Блёданс: «Какая-то внутренняя потребность к тому, чтобы вокруг тебя было хорошо, было добро. И зачем ссориться, если можно жить в мире?»



Но, пропустив бокал игристого, актриса демонстративно на камеру флиртует с мужчинами, всем своим видом показывая, что она желанна и любима. Эвелину Блёданс не остановило даже то, что актер, которого она соблазняла на светском рауте, был не один, а с маленькой дочерью.



Коллеги понимают, почему Эвелина Блёданс после развода пустилась во все тяжкие. В 48 лет она осталась одна с маленьким ребенком на руках. А ведь еще недавно актриса искренне верила: третий муж Александр Сёмин — последний мужчина в ее жизни.