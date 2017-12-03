Рабочий погиб на стройке в Москве, упав с высоты

Накануне вечером на территории строящегося жилого дома на Внутреннем проезде в Москве обнаружили тело 53-летнего мужчины.

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По предварительным данным, погибший занимался на этом объекте монтажными работами по установке лифтового оборудования. На теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.



Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося на стройке. Назначена судебно-медицинская экспертиза.



Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве: «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего».



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

