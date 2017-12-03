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    Трехлетнему Амиру срочно нужны средства на восстановление слуха. SOS, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрехлетнему Амиру срочно нужны средства на восстановление слуха

    Трехлетнему Амиру срочно нужны средства на восстановление слуха

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    Трехлетнему Амиру срочно нужны средства на восстановление слуха

    Трехлетнему Амиру срочно нужны средства на восстановление слуха

    Трехлетнему Амиру срочно нужны средства на восстановление слуха

      Трехлетнему Амиру из Казани срочно нужна помощь. У него врожденная патология, из-за которой мальчик ничего не слышит. Американские врачи готовы провести уникальную операцию: создать ребенку новую барабанную перепонку, после чего слух должен полностью восстановиться, но лечение стоит 10 миллионов рублей. Большую часть семья собрала, осталось найти 2,5 миллиона.

      Трехлетний Амир из-за врожденной патологии ничего не слышит. Несколько лет назад его мама потеряла первого ребенка — у дочери было тяжелое заболевание. Это были четыре года борьбы за жизнь в реанимации. Планируя вторую беременность, Виктория прошла все обследования и не ожидала нового удара.

      Амиру дали инвалидность, всем миром собрали на слуховой аппарат костной проходимости, но это временное спасение, поскольку кости ребенка скоро начнут твердеть. Аппарат и сейчас не позволяет мальчику полноценно слышать, звуки сильно искажены, поэтому Амир не может развиваться как обычные дети. А на улице и вовсе гуляет без него — как только к аппарату что-то прикасается, например, шапка, он издает писк, от которого ребенку больно.

      В прошлом году на научной конференции в Москве Амира обследовали американские врачи и подтвердили — слух можно восстановить полностью. Сложнейшую операцию готовы провести в клинике в городе Пало-Альто. Там уже есть уникальный опыт помощи таким детям — 16 маленьких пациентов впервые услышали мир после того, как хирурги, по сути, воссоздали им уши. Амира уже ждут в клинике — прислали все документы.

      Джо Роберсон, врач: «Мы из его собственных тканей создадим новую барабанную перепонку, используя существующие кости среднего уха, и после этого покроем ушной канал кожей, очень тонкой кожей, тоже его собственной. И из нее же сконструируем ушную раковину. После этой операции его слух должен вернуться в норму. Через несколько месяцев мы сделаем второе ухо».

      Стоит операция 170 тысяч долларов — это около 10 миллионов рублей. Для родителей Амира это неподъемные деньги. Мало кто из знакомых верил, что им удастся найти их. Но откликнулось много людей. Вместе с благотворительным фондом «Помоги спасти жизнь» семье уже удалось собрать большую часть суммы. Они оплатили первую операцию и внесли депозит за вторую. Сейчас не хватает 2,5 млн рублей.

      Как говорит мама, когда-то ей не удалось спасти дочь — не нашли нужных врачей и средства, а Амиру помочь можно. Она очень ждет, когда сын сможет услышать ее голос и звуки окружающего мира.

      Чтобы помочь Амиру, отправьте СМС со словом «помогаю» и суммой пожертвования на номер 3434. Например: помогаю 350.

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