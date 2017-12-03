Трехлетнему Амиру срочно нужны средства на восстановление слуха

Трехлетнему Амиру из Казани срочно нужна помощь. У него врожденная патология,
из-за которой мальчик ничего не слышит. Американские врачи готовы провести уникальную операцию: создать ребенку новую барабанную перепонку, после чего слух должен полностью восстановиться, но лечение стоит 10 миллионов рублей. Большую часть семья собрала, осталось найти 2,5 миллиона.
Трехлетний Амир из-за врожденной патологии ничего не слышит. Несколько лет назад его мама потеряла первого ребенка — у дочери было тяжелое заболевание. Это были четыре года борьбы за жизнь в реанимации. Планируя вторую беременность, Виктория прошла все обследования и не ожидала нового удара.
Амиру дали инвалидность, всем миром собрали на слуховой аппарат костной проходимости, но это временное спасение, поскольку кости ребенка скоро начнут твердеть. Аппарат и сейчас не позволяет мальчику полноценно слышать, звуки сильно искажены, поэтому Амир не может развиваться как обычные дети. А на улице и вовсе гуляет без него — как только к аппарату что-то прикасается, например, шапка, он издает писк, от которого ребенку больно.
В прошлом году на научной конференции в Москве Амира обследовали американские врачи и подтвердили — слух можно восстановить полностью. Сложнейшую операцию готовы провести в клинике в городе Пало-Альто. Там уже есть уникальный опыт помощи таким детям — 16 маленьких пациентов впервые услышали мир после того, как хирурги, по сути, воссоздали им уши. Амира уже ждут в клинике — прислали все документы.
Джо Роберсон, врач: «Мы из его собственных тканей создадим новую барабанную перепонку, используя существующие кости среднего уха, и после этого покроем ушной канал кожей, очень тонкой кожей, тоже его собственной. И из нее же сконструируем ушную раковину. После этой операции его слух должен вернуться в норму. Через несколько месяцев мы сделаем второе ухо».
Стоит операция 170 тысяч долларов — это около 10 миллионов рублей. Для родителей Амира это неподъемные деньги. Мало кто из знакомых верил, что им удастся найти их. Но откликнулось много людей. Вместе с благотворительным фондом «Помоги спасти жизнь» семье уже удалось собрать большую часть суммы. Они оплатили первую операцию и внесли депозит за вторую. Сейчас не хватает 2,5 млн рублей.
Как говорит мама, когда-то ей не удалось спасти дочь — не нашли нужных врачей и средства, а Амиру помочь можно. Она очень ждет, когда сын сможет услышать ее голос и звуки окружающего мира.
Чтобы помочь Амиру, отправьте СМС со словом «помогаю» и суммой пожертвования на номер 3434. Например: помогаю 350.
Амиру дали инвалидность, всем миром собрали на слуховой аппарат костной проходимости, но это временное спасение, поскольку кости ребенка скоро начнут твердеть. Аппарат и сейчас не позволяет мальчику полноценно слышать, звуки сильно искажены, поэтому Амир не может развиваться как обычные дети. А на улице и вовсе гуляет без него — как только к аппарату что-то прикасается, например, шапка, он издает писк, от которого ребенку больно.
В прошлом году на научной конференции в Москве Амира обследовали американские врачи и подтвердили — слух можно восстановить полностью. Сложнейшую операцию готовы провести в клинике в городе Пало-Альто. Там уже есть уникальный опыт помощи таким детям — 16 маленьких пациентов впервые услышали мир после того, как хирурги, по сути, воссоздали им уши. Амира уже ждут в клинике — прислали все документы.
Джо Роберсон, врач: «Мы из его собственных тканей создадим новую барабанную перепонку, используя существующие кости среднего уха, и после этого покроем ушной канал кожей, очень тонкой кожей, тоже его собственной. И из нее же сконструируем ушную раковину. После этой операции его слух должен вернуться в норму. Через несколько месяцев мы сделаем второе ухо».
Стоит операция 170 тысяч долларов — это около 10 миллионов рублей. Для родителей Амира это неподъемные деньги. Мало кто из знакомых верил, что им удастся найти их. Но откликнулось много людей. Вместе с благотворительным фондом «Помоги спасти жизнь» семье уже удалось собрать большую часть суммы. Они оплатили первую операцию и внесли депозит за вторую. Сейчас не хватает 2,5 млн рублей.
Как говорит мама, когда-то ей не удалось спасти дочь — не нашли нужных врачей и средства, а Амиру помочь можно. Она очень ждет, когда сын сможет услышать ее голос и звуки окружающего мира.
Чтобы помочь Амиру, отправьте СМС со словом «помогаю» и суммой пожертвования на номер 3434. Например: помогаю 350.
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