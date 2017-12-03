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Их нравы
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    Рыболовецкое судно столкнулось с танкером в Жёлтом море, есть погибшие

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    • Фото: yonhapnews.co.kr
    Рыболовецкое судно столкнулось с танкером в Жёлтом море, есть погибшие

    Рыболовецкое судно столкнулось с танкером в Жёлтом море, есть погибшие

    Рыболовецкое судно столкнулось с танкером в Жёлтом море, есть погибшие
  • Фото: yonhapnews.co.kr

    • Рыболовецкого судна под флагом Южной Кореи столкнулось с танкером в Жёлтом море. По предварительной информации, в результате ЧП погибли семь человек.

    Еще два человека числятся пропавшими без вести, передает Yonhap News со ссылкой на пресс-службу береговой охраны. Шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Всего на борту судна находились 22 человека. В поисково-спасательной операции задействованы четыре вертолета и 14 судов.

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