В Подмосковье произошел сбой в движении электричек

Причиной задержек электропоездов в Подмосковье стала неисправность одного из составов. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Источник: «На перегоне Руднево — Каналстрой произошла поломка электропоезда».
К настоящему времени неисправность уже устранена, движение восстановлено, передает ТАСС.
Ранее стало известно о массовых задержках электропоездов Савёловского направления Московской железной дороги. Задержки коснулись поездов, следовавших из Москвы до станций Большая Волга и Савёлово, а также в противоположном направлении. Время задержек составляло от 28 минут до 1 часа.
К настоящему времени неисправность уже устранена, движение восстановлено, передает ТАСС.
Ранее стало известно о массовых задержках электропоездов Савёловского направления Московской железной дороги. Задержки коснулись поездов, следовавших из Москвы до станций Большая Волга и Савёлово, а также в противоположном направлении. Время задержек составляло от 28 минут до 1 часа.
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