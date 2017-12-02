Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
    •  

    В Подмосковье произошел сбой в движении электричек

    комментировать

    В Подмосковье произошел сбой в движении электричек

    В Подмосковье произошел сбой в движении электричек

    Причиной задержек электропоездов в Подмосковье стала неисправность одного из составов. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

    Источник: «На перегоне Руднево — Каналстрой произошла поломка электропоезда».

    К настоящему времени неисправность уже устранена, движение восстановлено, передает ТАСС.

    Ранее стало известно о массовых задержках электропоездов Савёловского направления Московской железной дороги. Задержки коснулись поездов, следовавших из Москвы до станций Большая Волга и Савёлово, а также в противоположном направлении. Время задержек составляло от 28 минут до 1 часа.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru