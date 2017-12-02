Гендерно-нейтральный бог: половая политкорректность захлестнула церкви по всей Европе

Современная церковь пытается идти в ногу со временем и говорить с людьми на современном языке. На этом фоне представители ассамблеи лютеранской церкви Швеции объявили, что бога больше нельзя называть словами «он» и «господь», потому что у него нет пола.

Микаэль Морген — один из шведских епископов, поддержавших изменения в переводе местного молитвенника. В разговоре он буквально цитирует официальное опровержение шведской церкви: мол, никто не призывает теперь называть бога «оно».



Микаэль Морген, епископ шведской церкви: «Конечно, называть бога — отче, господи, он — это доминирующее, но это не единственные формы. В книге для нашей общей молитвы мы с божьей помощью много работали над языком, как представить, как объяснить образ бога… Конечно, Иисус был мужчиной, и доминирующий образ бога во всех церквях мужской, но если посмотреть материалы Библии, там много других образов. Например, Святой Дух. В Ветхом завете — ветер, шторм. На иврите это слова женского рода».



Однополые браки уже давно венчаются шведской церковью, будто по христианским понятиям это и не грех совсем.



Микаэль Морген: «Что должна делать церковь? Мы можем запретить и сказать: нет, это грех. Но наш опыт подсказывает, что это не грех, потому что у многих однополых потрясающая совместная история любви».



Впрочем, по словам стокгольмского православного священника отца Виталия, буквально пару недель назад шведская женщина-священник пошла еще дальше: явление Христа своим ученикам она объяснила самым прогрессивным образом.



Виталий Бабушин, протоиерей прихода в Стокгольме: «Она говорит: как вы думаете, какой ориентации эти двое учеников Христа? Конечно же, они гомосексуалисты».



Но отца Виталия и его приход больше волнует не широта больных фантазий, а их результаты, ведь именно с этим приходится жить.



Виталий Бабушин: «Детям надо как-то объяснять, что дядя Майкл стал тетей Микаэлой, а я не хочу это детям объяснять, я хочу забрать своего ребенка».



Тем временем в Великобритании шотландский епископ додумался призвать христиан молиться о гомосексуализме принца Джорджа. Логика такая: влюбится четырехлетний наследник престола в мальчика — и англиканская церковь признает однополые браки. Пока же все ограничивается новыми учебными пособиями для учителей.



Питер Тэтчелл, британский активист по борьбе за права человека: «В этом руководстве церковь просто исключает то, что молодые люди должны иметь четкое разделение на пол, четкую и разную сексуальную ориентацию».



Подробности — в репортаже.