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    Пешеходный мост обрушился в Праге: есть пострадавшие. Чехия, мосты, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПешеходный мост обрушился в Праге: есть пострадавшие

    Пешеходный мост обрушился в Праге: есть пострадавшие

    1 комментарий
    • Фото: @FilipHorky / twitter.com
    Пешеходный мост обрушился в Праге: есть пострадавшие

    Пешеходный мост обрушился в Праге: есть пострадавшие

    Пешеходный мост обрушился в Праге: есть пострадавшие
    • Фото: @FilipHorky / twitter.com

      • Пешеходный мост длиной 253 метра через реку Влтава обрушился на севере Праги.

      Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в результате обрушения пострадали четыре человека, они госпитализированы. В данный момент на месте ЧП идет операция по поиску людей, которые могли оказаться в воде при обрушении.

      Сотрудникам чрезвычайных служб помогают спортсмены-водники, в операции также задействован вертолет. В районе происшествия приостановлено речное сообщение. Городской совет чешской столицы созван на экстренное заседание, отмечают СМИ.

      Мост 1984 года постройки соединял Императорский остров на Влтаве с районом Прага-Троя, где располагаются столичный зоопарк и ботанический сад.

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