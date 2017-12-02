Пешеходный мост обрушился в Праге: есть пострадавшие

Пешеходный мост длиной 253 метра через реку Влтава обрушился на севере Праги.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в результате обрушения пострадали четыре человека, они госпитализированы. В данный момент на месте ЧП идет операция по поиску людей, которые могли оказаться в воде при обрушении.
Сотрудникам чрезвычайных служб помогают спортсмены-водники, в операции также задействован вертолет. В районе происшествия приостановлено речное сообщение. Городской совет чешской столицы созван на экстренное заседание, отмечают СМИ.
Мост 1984 года постройки соединял Императорский остров на Влтаве с районом Прага-Троя, где располагаются столичный зоопарк и ботанический сад.
Сотрудникам чрезвычайных служб помогают спортсмены-водники, в операции также задействован вертолет. В районе происшествия приостановлено речное сообщение. Городской совет чешской столицы созван на экстренное заседание, отмечают СМИ.
Мост 1984 года постройки соединял Императорский остров на Влтаве с районом Прага-Троя, где располагаются столичный зоопарк и ботанический сад.
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