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    Пропавшую в Дагестане 5-летнюю девочку нашли в Подмосковье

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    Пропавшую в Дагестане 5-летнюю девочку нашли в Подмосковье

    Пропавшую в Дагестане <nobr>5-летнюю</nobr> девочку нашли в Подмосковье

    Полицейские нашли пятилетнюю девочку, пропавшую в феврале в дагестанском Хасавюрте, ребенок жив и здоров, похитительница задержана в подмосковной Балашихе.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана, ребенка нашли еще 30 ноября.

    Из сообщения МВД Дагестана: «Сотрудники полиции МВД Дагестана совместно с местными правоохранителями задержали жительницу республики, подозреваемую в похищении 2 февраля текущего года пятилетней девочки».

    Сообщается, что 2 февраля гражданка Таджикистана обратилась к правоохранителям Хасавюрта с заявлением о пропаже своей дочери.

    Из сообщения МВД Дагестана: «Пропажа ребенка вызвала в республике большой общественный резонанс. Информация о пропаже и поисках малолетней размещалась в СМИ и социальных сетях. В результате принятых мер в конце ноября текущего года сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Дагестан получили оперативную информацию о том, что пропавшая находится в городе Балашиха Московской области».

    Похитительницей оказалась уроженка и жительница села Баташюрт Хасавюртовского района республики 1972 года рождения. Она похитила девочку вместе со своей односельчанкой, которая также была задержана 30 ноября.

    Из сообщения МВД Дагестана: «В результате похищения здоровью ребенка ущерба не нанесено, ее жизни ничего не угрожает. Мотивы преступления выясняются».

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