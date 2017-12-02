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    Власти Москвы подобрали еще 26 площадок под реновацию

    2 комментария
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Власти Москвы подобрали еще 26 площадок под реновацию

    Власти Москвы подобрали еще 26 площадок под реновацию

    Власти Москвы подобрали еще 26 площадок под реновацию
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • В ближайшее время московские власти в рамках программы реновации утвердят еще 26 стартовых площадок.

    По словам заместителя главы города, соответствующее постановление мэрия примет на следующей неделе.

    Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: «К настоящему времени у нас утверждены стартовые площадки с потенциалом строительства около 3 млн квадратных метров жилья. Уже проработаны еще 26 площадок с потенциалом порядка 600 тыс. квадратных метров. Они будут утверждены в ближайшее время».

    Также Хуснуллин назвал начало реализации программы реновации одним из достижений за семь лет его работы в должности, сообщает ТАСС.

    Марат Хуснуллин: «Это мегазадача, мегапроект, никто к такому массовому проекту в городе не приступал».

    смотретьОпределены первые 210 площадок для переселения по программе реновации
    Определены первые 210 площадок для переселения по программе реновации
    В конце сентября власти Москвы определили первые 210 стартовых площадок для строительства домов. Программа реновации городского жилищного фонда рассчитана до 2032 года.

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