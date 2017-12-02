Власти Москвы подобрали еще 26 площадок под реновацию

В ближайшее время московские власти в рамках программы реновации утвердят еще 26 стартовых площадок.
По словам заместителя главы города, соответствующее постановление мэрия примет на следующей неделе.
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: «К настоящему времени у нас утверждены стартовые площадки с потенциалом строительства около 3 млн квадратных метров жилья. Уже проработаны еще 26 площадок с потенциалом порядка 600 тыс. квадратных метров. Они будут утверждены в ближайшее время».
Также Хуснуллин назвал начало реализации программы реновации одним из достижений за семь лет его работы в должности, сообщает ТАСС.
Марат Хуснуллин: «Это мегазадача, мегапроект, никто к такому массовому проекту в городе не приступал».
В конце сентября власти Москвы определили первые 210 стартовых площадок для строительства домов. Программа реновации городского жилищного фонда рассчитана до 2032 года.
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: «К настоящему времени у нас утверждены стартовые площадки с потенциалом строительства около 3 млн квадратных метров жилья. Уже проработаны еще 26 площадок с потенциалом порядка 600 тыс. квадратных метров. Они будут утверждены в ближайшее время».
Также Хуснуллин назвал начало реализации программы реновации одним из достижений за семь лет его работы в должности, сообщает ТАСС.
Марат Хуснуллин: «Это мегазадача, мегапроект, никто к такому массовому проекту в городе не приступал».
В конце сентября власти Москвы определили первые 210 стартовых площадок для строительства домов. Программа реновации городского жилищного фонда рассчитана до 2032 года.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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