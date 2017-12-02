В Индии ребенок «ожил» перед кремацией

В Дели врачи ошибочно объявили мертвым ребенка, после чего его направили на кремацию.
В медицинском центре Max Hospital женщина родила двоих близнецов. Один из них оказался мертвым, а второго, по словам врачей, необходимо было подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. За первые три дня лечения младенца с семьи потребовали 1500 долларов, а каждый последующий день в медучреждении стоил 775 долларов. Курс лечения составлял при этом три месяца.
Родители ребенка не могли оплатить медуслуги в этой клинике, поэтому решили перевезти мальчика в другую больницу. Тогда в Max Hospital им объявили, что и второй мальчик скончался. Врачи выдали семье два полиэтиленовых пакета с телами близнецов.
Однако за несколько часов до процедуры кремации родители заметили, что ребенок в одном из пакетов шевелится. Они разорвали полиэтилен и увидели, что мальчик дышит. Его тут же доставили в ближайшую больницу, где состояние ребенка оценили как стабильное, сообщает Sputnik International.
Министр здравоохранения Индии Пракаш Надда прокомментировал произошедшее. Он назвал этот случай душераздирающим и потребовал от местных властей принять меры. В самой клинике Max Hospital заверили, что, когда передавали тела, ни один из младенцев не подавал признаков жизни. Также в больнице сообщили, что врач, допустивший ошибку, сейчас находится в отпуске, а пострадавшей семье оказывается вся необходимая помощь.
Родители ребенка не могли оплатить медуслуги в этой клинике, поэтому решили перевезти мальчика в другую больницу. Тогда в Max Hospital им объявили, что и второй мальчик скончался. Врачи выдали семье два полиэтиленовых пакета с телами близнецов.
Однако за несколько часов до процедуры кремации родители заметили, что ребенок в одном из пакетов шевелится. Они разорвали полиэтилен и увидели, что мальчик дышит. Его тут же доставили в ближайшую больницу, где состояние ребенка оценили как стабильное, сообщает Sputnik International.
Министр здравоохранения Индии Пракаш Надда прокомментировал произошедшее. Он назвал этот случай душераздирающим и потребовал от местных властей принять меры. В самой клинике Max Hospital заверили, что, когда передавали тела, ни один из младенцев не подавал признаков жизни. Также в больнице сообщили, что врач, допустивший ошибку, сейчас находится в отпуске, а пострадавшей семье оказывается вся необходимая помощь.
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