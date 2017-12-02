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    Ремень преткновения: как убедить пассажиров пристегиваться. автомобили, Главная дорога. Специальный репортаж, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРемень преткновения: как убедить пассажиров пристегиваться

    Ремень преткновения: как убедить пассажиров пристегиваться

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    Ремень преткновения: как убедить пассажиров пристегиваться

    Ремень преткновения: как убедить пассажиров пристегиваться

    Ремень преткновения: как убедить пассажиров пристегиваться

      Пассажиры пристегиваются в лучшем случае на передних сиденьях, да и то по особой просьбе. Пассажиры игнорируют ремни, словно намерены жить вечно, а отвечать за бесстрашных попутчиков в случае чего придется водителю.

      Эксперты, испытатели, автогонщики не устают повторять: ремень спасает жизнь, и пристегиваться должны все. Испытания «Главной дороги» не раз подтверждали: один непристегнутый может убить всех, кто едет с ним в салоне. При ударе на скорости 50 км/ч на человека воздействует сила в 2,5 тонны.

      Попутчик ранен или погиб в аварии? Водителя ждет уголовное дело.

      За перевозку непристегнутых попутчиков водителя оштрафуют на 1000 рублей. Но не все знают, что пассажиру тоже грозит наказание — 500 рублей или предупреждение.

      Почти на всех современных автомобилях есть индикатор ремней безопасности. Но противно пищат, как правило, только датчики передних кресел, и даже их пытаются обмануть, вставляя стильные заглушки.

      Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».

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