Путин поручил проанализировать применение законов о праве на мирные митинги

Генеральная прокуратура по поручению президента Владимира Путина проанализирует практику применения законодательства в области обеспечения права граждан РФ на проведение мирных акций, митингов и шествий.
По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 30 октября, президент Владимир Путин утвердил перечень поручений. Одно из них касается права граждан России на проведение мирных демонстраций. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Из текста поручений президента: «Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования».
Кроме того, глава государства поручил администрации президента совместно с Минюстом проанализировать практику применения законодательства, регулирующего вопросы помилования. Президент отметил, что при необходимости надо будет предоставить предложения по совершенствованию законов в этой сфере.
Из текста поручений президента: «Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования».
Кроме того, глава государства поручил администрации президента совместно с Минюстом проанализировать практику применения законодательства, регулирующего вопросы помилования. Президент отметил, что при необходимости надо будет предоставить предложения по совершенствованию законов в этой сфере.
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