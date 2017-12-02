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    Депутат Госдумы Булавинов доставлен в реанимацию в Нижнем Новгороде

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    Депутат Госдумы Булавинов доставлен в реанимацию в Нижнем Новгороде

    Депутат Госдумы Булавинов доставлен в реанимацию в Нижнем Новгороде

    Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов доставлен в больницу в предынсультном состоянии.

    Парламентарий госпитализирован в больницу Нижнего Новгорода. Сообщается, что ему стало плохо за рулем автомобиля, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Булавинов якобы был задержан в нетрезвом состоянии. Но в его пресс-службе опровергли эти сообщения, пояснив, что парламентарий находится в реанимации в предынсультном состоянии.

    Пресс-служба Вадима Булавинова: «Приступ произошел днем ранее, когда Вадим Булавинов возвращался домой с работы. Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации».

    В пресс-службе также заверили, что после проведения двух экспертиз алкоголя и наркотиков в крови депутата не обнаружили. Врачи связывают резкое ухудшение состояния здоровья 54-летнего Булавинова с переутомлением. Медики оценивают его состояние в настоящий момент как стабильное.

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