Депутат Госдумы Булавинов доставлен в реанимацию в Нижнем Новгороде

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов доставлен в больницу в предынсультном состоянии.
Парламентарий госпитализирован в больницу Нижнего Новгорода. Сообщается, что ему стало плохо за рулем автомобиля, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что Булавинов якобы был задержан в нетрезвом состоянии. Но в его пресс-службе опровергли эти сообщения, пояснив, что парламентарий находится в реанимации в предынсультном состоянии.
Пресс-служба Вадима Булавинова: «Приступ произошел днем ранее, когда Вадим Булавинов возвращался домой с работы. Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации».
В пресс-службе также заверили, что после проведения двух экспертиз алкоголя и наркотиков в крови депутата не обнаружили. Врачи связывают резкое ухудшение состояния здоровья 54-летнего Булавинова с переутомлением. Медики оценивают его состояние в настоящий момент как стабильное.
Ранее в СМИ появилась информация, что Булавинов якобы был задержан в нетрезвом состоянии. Но в его пресс-службе опровергли эти сообщения, пояснив, что парламентарий находится в реанимации в предынсультном состоянии.
Пресс-служба Вадима Булавинова: «Приступ произошел днем ранее, когда Вадим Булавинов возвращался домой с работы. Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации».
В пресс-службе также заверили, что после проведения двух экспертиз алкоголя и наркотиков в крови депутата не обнаружили. Врачи связывают резкое ухудшение состояния здоровья 54-летнего Булавинова с переутомлением. Медики оценивают его состояние в настоящий момент как стабильное.
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