В Лондоне автомобиль врезался в прохожих: пятеро раненых

В британской столице выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого травмы получили пять человек.
Инцидент произошел в субботу рано утром. В южной части города автомобиль совершил наезд на группу пешеходов, пострадали не менее пяти человек.
Как сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на полицию, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
По предварительной информации, ЧП не связано с терроризмом.
Как сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на полицию, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
По предварительной информации, ЧП не связано с терроризмом.
Five people injured, two critically, after car hits pedestrians in London https://t.co/Befx1Mw9Ex pic.twitter.com/RY7dCX04WY— Daily Mirror (@DailyMirror) 2 декабря 2017 г.
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