Поедем, поедим!
ТВ-Эфир
Поедем, поедим!
    •  

    В Лондоне автомобиль врезался в прохожих: пятеро раненых

    1 комментарий

    В Лондоне автомобиль врезался в прохожих: пятеро раненых

    В Лондоне автомобиль врезался в прохожих: пятеро раненых

    В британской столице выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого травмы получили пять человек.

    Инцидент произошел в субботу рано утром. В южной части города автомобиль совершил наезд на группу пешеходов, пострадали не менее пяти человек.

    Как сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на полицию, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

    По предварительной информации, ЧП не связано с терроризмом.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru