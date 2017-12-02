Аварийка, жилет, отбойник: правила безопасного поведения в пробках и после ДТП

Специалисты сетуют: в российской системе подготовки водителей слишком мало внимания уделяют поведению в случае возникновения ДТП, хотя люди гибнут не только в момент аварии, но и после нее.
Что нужно делать сразу после аварии? Во-первых, включите аварийку, оглядитесь по сторонам и не спешите выбегать из машины — снаружи может быть опасно.
Во-вторых, даже если авария незначительная, высадите пассажиров на тротуар. В любую погоду. Если на трассе есть отбойник, отправьте пассажиров за него — сидеть в машине или стоять возле нее опасно.
Правила требуют выставлять знак аварийной остановки, но в них ни слова про световозвращающий жилет. А он должен быть в каждом автомобиле. В рекламе жилета снялся даже знаменитый модельер Карл Лагерфельд: «Он желтый, уродливый и ни с чем не сочетается, но он спасет вам жизнь!».
Когда поток резко сбрасывает скорость, включите аварийку. Если предупредить тех, кто едет следом, они успеют снизить скорость и сберегут вашу корму, а может, и жизнь. Все дело в том, что остановочный путь больше тормозного, так как включает еще время на реакцию водителя.
Александр Грачёв, инструктор контраварийного вождения: «На скорости 90 км/ч одна секунда вашего движения — это 25 метров. Для спасения часто не хватает нескольких метров. Время реакции значительно увеличивается, если маневр неожиданный. Следите за стоп-сигналами не только машины, которая перед вами, а на две-три машины вперед».
Некоторые производители даже на серийных моделях ставят автоматическое включение аварийки при резком торможении.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Во-вторых, даже если авария незначительная, высадите пассажиров на тротуар. В любую погоду. Если на трассе есть отбойник, отправьте пассажиров за него — сидеть в машине или стоять возле нее опасно.
Правила требуют выставлять знак аварийной остановки, но в них ни слова про световозвращающий жилет. А он должен быть в каждом автомобиле. В рекламе жилета снялся даже знаменитый модельер Карл Лагерфельд: «Он желтый, уродливый и ни с чем не сочетается, но он спасет вам жизнь!».
Когда поток резко сбрасывает скорость, включите аварийку. Если предупредить тех, кто едет следом, они успеют снизить скорость и сберегут вашу корму, а может, и жизнь. Все дело в том, что остановочный путь больше тормозного, так как включает еще время на реакцию водителя.
Александр Грачёв, инструктор контраварийного вождения: «На скорости 90 км/ч одна секунда вашего движения — это 25 метров. Для спасения часто не хватает нескольких метров. Время реакции значительно увеличивается, если маневр неожиданный. Следите за стоп-сигналами не только машины, которая перед вами, а на две-три машины вперед».
Некоторые производители даже на серийных моделях ставят автоматическое включение аварийки при резком торможении.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Комментарии