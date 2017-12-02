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    Гипертония молодеет: как распознать «невидимого убийцу». болезни, здоровье, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГипертония молодеет: как распознать «невидимого убийцу»

    Гипертония молодеет: как распознать «невидимого убийцу»

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    Гипертония молодеет: как распознать «невидимого убийцу»

    Гипертония молодеет: как распознать «невидимого убийцу»

    Гипертония молодеет: как распознать «невидимого убийцу»

      По данным медиков, давление рискованно скачет у каждого третьего россиянина старше 18 лет. Многие об этом и не догадываются, именно поэтому врачи и называют гипертонию «невидимым убийцей».

      Многие считают, что с высоким давлением мучаются только пенсионеры, однако их преследуют уже последствия гипертонии, а болеют ею на самом деле люди всех возрастов, начиная с 18-летних.

      Если измерить давление и прибор показал значения, близкие к 140 на 90, то пора бить тревогу. Это значит, что сосуды распирает изнутри большая сила. Они буквально трещат по швам: становятся тоньше, деформируются, трескаются. Важно запомнить, что трещинки больше неэластичных сосудов обрастают холестериновыми бляшками. Это может привести к образованию тромба. Если он образуется в мозге, то будет инсульт. Если в сердце — произойдет инфаркт миокарда. А если сосуды не выдержат высокого давления и порвутся, то это может привести к кровоизлиянию в мозг и потере зрения.

      Как распознать гипертонию и какие лекарства лучше помогают от болезни? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «НашПотребНадзор».

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