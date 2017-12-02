Программа «НашПотребНадзор» проверила страшилки о вызывающих рак татуировках

Недавно французские онкологи подкинули доказательства вреда татуировок: якобы краска, проникая в организм, подрывает его изнутри.
Последние открытия немецких ученых это подтверждают, тамошние тату-салоны даже избавились от некоторых красок. Программа «НашПотребНадзор» решила проверить эти страшилки. А еще выяснила, какие технологии позволяют от татуировок избавиться.
Редакция программы была, мягко говоря, шокирована тем, в каких условиях принимают своих клиентов некоторые частные мастера татуировки. Достаточно посмотреть на тату-машинку одного из мастеров, чтобы желание делать татуировку отпало навсегда. На машинке Ивана нет одноразовой барьерной защиты из целлофана. Надо запомнить одну простую мысль: татуировка — это хоть и косметическая, но все же операция. Иглы проникают под кожу. Все должно быть стерильно.
«НашПотребНадзор» взял для анализа краску в одном из столичных неофициальных тату-салонов. Как выяснилось, эксперты нашли в красителе хром, причем в 10 раз больше, чем в немецкой краске, сертифицированной по европейским стандартам. Изучив результаты исследований, врачи пришли в ужас.
Евгений Ковалёв, токсиколог: «Такая концентрация хрома подействует на мышь летально, мышь погибнет. Для человека тоже возможны необратимые последствия, включая заболевания печени, онкологию: вполне возможно накопление пигмента в лимфатических узлах».
Однако если делать все в легальных студиях, у проверенных мастеров, то татуировка, без преувеличения, может изменить всю жизнь.
Редакция программы была, мягко говоря, шокирована тем, в каких условиях принимают своих клиентов некоторые частные мастера татуировки. Достаточно посмотреть на тату-машинку одного из мастеров, чтобы желание делать татуировку отпало навсегда. На машинке Ивана нет одноразовой барьерной защиты из целлофана. Надо запомнить одну простую мысль: татуировка — это хоть и косметическая, но все же операция. Иглы проникают под кожу. Все должно быть стерильно.
«НашПотребНадзор» взял для анализа краску в одном из столичных неофициальных тату-салонов. Как выяснилось, эксперты нашли в красителе хром, причем в 10 раз больше, чем в немецкой краске, сертифицированной по европейским стандартам. Изучив результаты исследований, врачи пришли в ужас.
Евгений Ковалёв, токсиколог: «Такая концентрация хрома подействует на мышь летально, мышь погибнет. Для человека тоже возможны необратимые последствия, включая заболевания печени, онкологию: вполне возможно накопление пигмента в лимфатических узлах».
Однако если делать все в легальных студиях, у проверенных мастеров, то татуировка, без преувеличения, может изменить всю жизнь.
Комментарии