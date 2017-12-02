Судьи определили последних полуфиналистов проекта «Ты супер! Танцы»

В заключительной части четвертьфинала участники шоу «Ты супер! Танцы» вновь сумели удивить жюри. Судьям пришлось сделать сложный выбор — определить последних полуфиналистов.
Мария Раккси вызвала возглас удивления у судьи Евгения Папунаишвили, неожиданно появившись за его креслом. А завершила выступление эффектным броском букета цветов, который в результате оказался в руках у члена жюри Кристины Кретовой. Но самое главное — сегодня исполнилась мечта Маши: она встретилась с руководителем балета Todes Аллой Духовой, которая преподнесла девочке подарок.
Алла Духова: «Это костюмчик, в которых мы репетируем. Главное — обожать то, что мы делаем. Тебе удачи!»
Следующими на сцену вышли двойняшки Наумовы — Артём и Алиса. Брат с сестрой представили необычный номер, символизировавший разделение между любящими людьми. А после выступления дети бросились друг к другу в объятия, не сумев сдержать эмоций.
Следующий танец тоже представили брат с сестрой — Никита и Полина Васильевы. 10-летние конкурсанты сумели так обыграть свое выступление, что члены жюри оказались частью их номера. После этого судьи, безусловно, были очарованы юными участниками.
Виктория Фёдорова появилась на сцене в образе испуганной девочки, которая борется со своими страхами. Эмоции, которая она сумела выразить в своем танце, затмили для членов жюри допущенные при исполнении ошибки.
Вика мечтала, что ее выступление увидит мама, которая много лет борется с зависимостью, и будет ею гордиться. И в этот особенный день ее мечта исполнилась: мама конкурсантки приехала к ней на встречу вместе с дядей. Женщина пообещала справиться со своими слабостями ради жизни с дочерью.
Мария Радионова предстала перед зрителями в образе древней царицы. Судьи высоко оценили все метаморфозы, которые происходили на сцене. А после выступления девочку ждала встреча с исполнительницей, под композицию которой она танцевала, — Машу пришла поддержать певица Нюша.
Нюша: «Дорогая, я хочу поздравить тебя с тем, что ты сегодня здесь, с тем, что ты стоишь на этой сцене. Ты, безусловно, талантливая девочка. Я очень хочу, чтобы с точно такой же энергией, грацией, чувством собственного достоинства и уверенностью в себе ты дальше шла по жизни».
Карина Привалова появилась на сцене в новом лирическом образе, сорвав бурные аплодисменты зала. Члены жюри в свою очередь признали, что ее выступление было трогательным и нежным. Но судья Евгений Папунаишвили высказал мнение, что Карина не полностью раскрыла свой потенциал и ей нужно ставить планку еще выше.
Виктория Карбышева в прошлом выступлении поразила жюри эмоциональностью своего выступления, а в этот раз она появилась в совершенно ином образе, излучая задор и уверенность. В конце номера девочка эффектно исчезла со сцены, вызвав возглас изумления у судьи Кристины Кретовой.
Эвелина Машир и Виталий Козленко встали в пару благодаря хореографам проекта «Ты супер! Танцы». Они исполнили вальс, показав в своем танце историю школьной любви.
Эльвира Макарова представила необычный номер, который судья Егор Дружинин назвал «дивной, глубокой, трогательной и правдивой историей», хотя и отметил некоторые оплошности в исполнении. С его оценкой согласились и другие члены жюри.
После нее на сцену вышла пара — Давид Айвазян и Астхик Мхитарян из Армении. Несмотря на неточность в исполнении, конкурсанты заслужили громкие овации зала. А Кристина Кретова даже поднялась с кресла, чтобы приветствовать пару аплодисментами. Поддержать конкурсантов пришла певица Юлианна Караулова, под композицию которой они танцевали.
Юлианна Караулова: «Я хочу вам сказать, что вы большие молодцы. Я очень переживала, смотрела на вас из-за кулис. Для меня как для артиста главное — это эмоции, у вас они были, и это супер».
Есения Скопцова появилась на сцене в образе Дюймовочки, показавшись из цветка. После ее выступления зал начал громко скандировать «Молодец», а Кристина Кретова поднялась на сцену, чтобы дать ей несколько советов.
Ибрагим Вельхиев из Ингушетии предстал перед судьями в образе сыщика. Судьи отметили артистические способности мальчика, который блестяще обыграл свое выступление.
Алина Гревцева на этот раз исполнила танец в стиле контемпорари, появившись в образе красавицы из сказок. У судей для нее нашлись как похвала, так и замечания. Но при этом члены жюри отметили потенциал юной танцовщицы. Чтобы поддержать девочку, в Москву специально прилетел победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак.
Александр Рыбак: «Алина, я тебе дарю браслет, он блестит так же ярко, как ты. У тебя безумно сильный талант, не забывай о своих близких и каждый день занимайся».
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 9 декабря, в 21:00.
Алла Духова: «Это костюмчик, в которых мы репетируем. Главное — обожать то, что мы делаем. Тебе удачи!»
Следующими на сцену вышли двойняшки Наумовы — Артём и Алиса. Брат с сестрой представили необычный номер, символизировавший разделение между любящими людьми. А после выступления дети бросились друг к другу в объятия, не сумев сдержать эмоций.
Следующий танец тоже представили брат с сестрой — Никита и Полина Васильевы. 10-летние конкурсанты сумели так обыграть свое выступление, что члены жюри оказались частью их номера. После этого судьи, безусловно, были очарованы юными участниками.
Виктория Фёдорова появилась на сцене в образе испуганной девочки, которая борется со своими страхами. Эмоции, которая она сумела выразить в своем танце, затмили для членов жюри допущенные при исполнении ошибки.
Вика мечтала, что ее выступление увидит мама, которая много лет борется с зависимостью, и будет ею гордиться. И в этот особенный день ее мечта исполнилась: мама конкурсантки приехала к ней на встречу вместе с дядей. Женщина пообещала справиться со своими слабостями ради жизни с дочерью.
Мария Радионова предстала перед зрителями в образе древней царицы. Судьи высоко оценили все метаморфозы, которые происходили на сцене. А после выступления девочку ждала встреча с исполнительницей, под композицию которой она танцевала, — Машу пришла поддержать певица Нюша.
Нюша: «Дорогая, я хочу поздравить тебя с тем, что ты сегодня здесь, с тем, что ты стоишь на этой сцене. Ты, безусловно, талантливая девочка. Я очень хочу, чтобы с точно такой же энергией, грацией, чувством собственного достоинства и уверенностью в себе ты дальше шла по жизни».
Карина Привалова появилась на сцене в новом лирическом образе, сорвав бурные аплодисменты зала. Члены жюри в свою очередь признали, что ее выступление было трогательным и нежным. Но судья Евгений Папунаишвили высказал мнение, что Карина не полностью раскрыла свой потенциал и ей нужно ставить планку еще выше.
Виктория Карбышева в прошлом выступлении поразила жюри эмоциональностью своего выступления, а в этот раз она появилась в совершенно ином образе, излучая задор и уверенность. В конце номера девочка эффектно исчезла со сцены, вызвав возглас изумления у судьи Кристины Кретовой.
Эвелина Машир и Виталий Козленко встали в пару благодаря хореографам проекта «Ты супер! Танцы». Они исполнили вальс, показав в своем танце историю школьной любви.
Эльвира Макарова представила необычный номер, который судья Егор Дружинин назвал «дивной, глубокой, трогательной и правдивой историей», хотя и отметил некоторые оплошности в исполнении. С его оценкой согласились и другие члены жюри.
После нее на сцену вышла пара — Давид Айвазян и Астхик Мхитарян из Армении. Несмотря на неточность в исполнении, конкурсанты заслужили громкие овации зала. А Кристина Кретова даже поднялась с кресла, чтобы приветствовать пару аплодисментами. Поддержать конкурсантов пришла певица Юлианна Караулова, под композицию которой они танцевали.
Юлианна Караулова: «Я хочу вам сказать, что вы большие молодцы. Я очень переживала, смотрела на вас из-за кулис. Для меня как для артиста главное — это эмоции, у вас они были, и это супер».
Есения Скопцова появилась на сцене в образе Дюймовочки, показавшись из цветка. После ее выступления зал начал громко скандировать «Молодец», а Кристина Кретова поднялась на сцену, чтобы дать ей несколько советов.
Ибрагим Вельхиев из Ингушетии предстал перед судьями в образе сыщика. Судьи отметили артистические способности мальчика, который блестяще обыграл свое выступление.
Алина Гревцева на этот раз исполнила танец в стиле контемпорари, появившись в образе красавицы из сказок. У судей для нее нашлись как похвала, так и замечания. Но при этом члены жюри отметили потенциал юной танцовщицы. Чтобы поддержать девочку, в Москву специально прилетел победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак.
Александр Рыбак: «Алина, я тебе дарю браслет, он блестит так же ярко, как ты. У тебя безумно сильный талант, не забывай о своих близких и каждый день занимайся».
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 9 декабря, в 21:00.
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