Охотники за биткоинами в Новороссийске спалили съемную квартиру

В Новороссийске охота на виртуальную валюту привела к крупному пожару. Два майнера сняли квартиру, в которой поставили мощное оборудование для добычи биткоинов. Сеть, вероятно, не выдержала, и произошло короткое замыкание.

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Несмотря на то, что пожарные приехали очень быстро, двухкомнатная квартира выгорела полностью — пламя распространялось стремительно.



По словам соседей, квартиру снимали двое молодых людей. Вели себя тихо, из дома практически не выходили, иногда, правда, таскали большие коробки с техникой.



Как выяснилось, занимались они майнингом — добычей криптовалюты. Для этих целей необходимо очень серьезное оборудование, которое потребляет большое количество электроэнергии. Обычная бытовая розетка могла просто не выдержать.



Один из квартиросъемщиков Иван Корелин признался НТВ: хотели заработать миллион. Купили оборудование, создали так называемую ферму и начали в круглосуточном режиме выращивать криптовалюту, но не предусмотрели в своем бизнес-плане возможный форс-мажор. В итоге затраты и потери превысили доход.



Впрочем, Иван уверяет, что причиной пожара стало не оборудование, а зарядка от мобильника. Сейчас несостоявшийся криптомиллионер распродает уцелевшую часть своего оборудования, чтобы хоть как-то расплатиться с владельцем квартиры за причиненный ущерб.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Пикулина.