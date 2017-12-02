Моряк открыл стрельбу по прохожим под Одессой

В Одесской области мужчина взял в заложницы двух женщин и открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим из окна квартиры.
Начальник главного управления национальной полиции сообщил, что злоумышленник находился в неадекватном состоянии, передает местное издание «Думская».
Дмитрий Головин, начальник главного управления национальной полиции: «На место выехали следственно-оперативная группа, переговорщики и спецназ. Несмотря на требования полиции, мужчина отказывался освобождать людей и угрожал кинуть „коктейль Молотова“. Потом открыл стрельбу из револьвера».
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. По данным местных СМИ, им оказался вернувшийся из рейса моряк. Он поссорился с женой и попытался застрелить одну из ее дочерей, но промахнулся. После этого мужчина вооружился охотничьим ружьем и заперся с тещей и второй дочерью, угрожая убить их.
В ходе спецоперации был один из полицейских был ранен.
Дмитрий Головин, начальник главного управления национальной полиции: «На место выехали следственно-оперативная группа, переговорщики и спецназ. Несмотря на требования полиции, мужчина отказывался освобождать людей и угрожал кинуть „коктейль Молотова“. Потом открыл стрельбу из револьвера».
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. По данным местных СМИ, им оказался вернувшийся из рейса моряк. Он поссорился с женой и попытался застрелить одну из ее дочерей, но промахнулся. После этого мужчина вооружился охотничьим ружьем и заперся с тещей и второй дочерью, угрожая убить их.
В ходе спецоперации был один из полицейских был ранен.
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