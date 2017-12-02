Во Франции осудили мошенника, выдававшего себя за пострадавшего в парижских терактах

Суд в Версале вынес приговор мужчине, который выдавал себя за пострадавшего от действий террористов, атаковавших в ноябре 2015 года концертный зал «Батаклан» в Париже.
По информации AFP, 29-летний Седрик Рей 13 ноября оказался рядом с местом теракта и начал раздавать комментарии представителям прессы в качестве «очевидца». Эта роль закрепилась за ним. Некоторое время он, как пострадавший от действий боевиков, получал помощь от Фонда гарантий жертвам терроризма и других правонарушений.
Только спустя год на его счет возникли подозрения. Обнаружилось, что он не подал иск по факту теракта, как это принято по Франции. Следователи начали изучать историю Рея и обнаружили в ней множество нестыковок. Проверив данные сотового оператора, специалисты установили, что Седрик прибыл на место трагедии только спустя два часа после атаки.
На суде мужчина признался, что действительно приехал к «Батаклану» уже после теракта. Рей рассказал, что по образованию он санитар скорой помощи. Услышав о случившемся, он решил оказать помощь пострадавшим. Никаких корыстных побуждений у него не было. Адвокат Элоди Варейро заявил, что речь идет «об искреннем сострадании, которое позднее превратилось в одержимость и перешагнуло порог моральной допустимости».
Исправительный суд Версаля частично внял доводам стороны защиты и смягчил наказание, запрошенное стороной обвинения. Рея приговорили к двум годам тюрьмы за попытку мошенничества. При этом полтора года ему засчитали условно, так что в местах лишения свободы он проведет только шесть месяцев.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили атаки в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Одна из групп захватила концернтый зал «Батаклан» с десятками заложников. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, свыше 350 были ранены.
Только спустя год на его счет возникли подозрения. Обнаружилось, что он не подал иск по факту теракта, как это принято по Франции. Следователи начали изучать историю Рея и обнаружили в ней множество нестыковок. Проверив данные сотового оператора, специалисты установили, что Седрик прибыл на место трагедии только спустя два часа после атаки.
На суде мужчина признался, что действительно приехал к «Батаклану» уже после теракта. Рей рассказал, что по образованию он санитар скорой помощи. Услышав о случившемся, он решил оказать помощь пострадавшим. Никаких корыстных побуждений у него не было. Адвокат Элоди Варейро заявил, что речь идет «об искреннем сострадании, которое позднее превратилось в одержимость и перешагнуло порог моральной допустимости».
Исправительный суд Версаля частично внял доводам стороны защиты и смягчил наказание, запрошенное стороной обвинения. Рея приговорили к двум годам тюрьмы за попытку мошенничества. При этом полтора года ему засчитали условно, так что в местах лишения свободы он проведет только шесть месяцев.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили атаки в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Одна из групп захватила концернтый зал «Батаклан» с десятками заложников. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, свыше 350 были ранены.
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