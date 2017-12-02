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    Во Франции осудили мошенника, выдававшего себя за пострадавшего в парижских терактах

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    Во Франции осудили мошенника, выдававшего себя за пострадавшего в парижских терактах

    Во Франции осудили мошенника, выдававшего себя за пострадавшего в парижских терактах

    Суд в Версале вынес приговор мужчине, который выдавал себя за пострадавшего от действий террористов, атаковавших в ноябре 2015 года концертный зал «Батаклан» в Париже.

    По информации AFP, 29-летний Седрик Рей 13 ноября оказался рядом с местом теракта и начал раздавать комментарии представителям прессы в качестве «очевидца». Эта роль закрепилась за ним. Некоторое время он, как пострадавший от действий боевиков, получал помощь от Фонда гарантий жертвам терроризма и других правонарушений.

    Только спустя год на его счет возникли подозрения. Обнаружилось, что он не подал иск по факту теракта, как это принято по Франции. Следователи начали изучать историю Рея и обнаружили в ней множество нестыковок. Проверив данные сотового оператора, специалисты установили, что Седрик прибыл на место трагедии только спустя два часа после атаки.

    На суде мужчина признался, что действительно приехал к «Батаклану» уже после теракта. Рей рассказал, что по образованию он санитар скорой помощи. Услышав о случившемся, он решил оказать помощь пострадавшим. Никаких корыстных побуждений у него не было. Адвокат Элоди Варейро заявил, что речь идет «об искреннем сострадании, которое позднее превратилось в одержимость и перешагнуло порог моральной допустимости».

    Исправительный суд Версаля частично внял доводам стороны защиты и смягчил наказание, запрошенное стороной обвинения. Рея приговорили к двум годам тюрьмы за попытку мошенничества. При этом полтора года ему засчитали условно, так что в местах лишения свободы он проведет только шесть месяцев.

    смотретьПереживший теракты «Батаклан» открылся концертом Стинга
    Переживший теракты «Батаклан» открылся концертом Стинга
    Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили атаки в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Одна из групп захватила концернтый зал «Батаклан» с десятками заложников. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, свыше 350 были ранены.

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