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Ментовские войны — 9
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    Начало декабря в Петербурге выдастся теплым. зима, погода, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНачало декабря в Петербурге выдастся теплым

    Начало декабря в Петербурге выдастся теплым

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    Начало декабря в Петербурге выдастся теплым

    Начало декабря в Петербурге выдастся теплым

      Прогноз погоды на ближайшие дни сделал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

      Первые декабрьские выходные в Петербурге будут снежными и теплыми. Температура воздуха в регионе не изменится и составит от нуля до плюс 2 градусов. Основной фронт осадков уже прошел. Тем не менее возможен небольшой снег, а временами и дождь.

      В воскресенье усилится юго-западный ветер до 8–10 метров в секунду и пройдет новый атмосферный фронт. А на следующей неделе ожидается похолодание. Температура воздуха в Петербурге может опуститься до минус 6 градусов.

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