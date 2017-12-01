Начало декабря в Петербурге выдастся теплым

Прогноз погоды на ближайшие дни сделал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Первые декабрьские выходные в Петербурге будут снежными и теплыми. Температура воздуха в регионе не изменится и составит от нуля до плюс 2 градусов. Основной фронт осадков уже прошел. Тем не менее возможен небольшой снег, а временами и дождь.



В воскресенье усилится юго-западный ветер до 8–10 метров в секунду и пройдет новый атмосферный фронт. А на следующей неделе ожидается похолодание. Температура воздуха в Петербурге может опуститься до минус 6 градусов.