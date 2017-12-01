Особенным детям показали «Щелкунчика» в Эрмитаже

В Эрмитажном театре прошла благотворительная акция для детей-инвалидов : 250 особых ребят разных возрастов увидели классический балет на музыку Чайковского.

Перед началом спектакля зрителей встречали актеры в образе ангелов. И юные посетители не смогли остаться равнодушными. Они фотографировались и танцевали с артистами.



Для многих такие мероприятия — редкая возможность выйти в свет и встретиться со своими друзьями.



Александр Зимин, представитель благотворительной организации: «Мы с Эрмитажем давно дружим по разным направлениям. Они с удовольствием предоставляют нам зал. Обычно у нас перед выступлением танцует Вагановка, в прошлом году Михайловский театр выступал. Здесь обязательно либо опера, либо балет. Всегда классика».