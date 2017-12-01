Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Особенным детям показали «Щелкунчика» в Эрмитаже. балет, благотворительность, дети и подростки, инвалиды, Санкт-Петербург, театр, Эрмитаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсобенным детям показали «Щелкунчика» в Эрмитаже

    Особенным детям показали «Щелкунчика» в Эрмитаже

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    Особенным детям показали «Щелкунчика» в Эрмитаже

    Особенным детям показали «Щелкунчика» в Эрмитаже

      В Эрмитажном театре прошла благотворительная акция для детей-инвалидов: 250 особых ребят разных возрастов увидели классический балет на музыку Чайковского.

      Перед началом спектакля зрителей встречали актеры в образе ангелов. И юные посетители не смогли остаться равнодушными. Они фотографировались и танцевали с артистами.

      Для многих такие мероприятия — редкая возможность выйти в свет и встретиться со своими друзьями.

      Александр Зимин, представитель благотворительной организации: «Мы с Эрмитажем давно дружим по разным направлениям. Они с удовольствием предоставляют нам зал. Обычно у нас перед выступлением танцует Вагановка, в прошлом году Михайловский театр выступал. Здесь обязательно либо опера, либо балет. Всегда классика».

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