В новом амплуа: артисты театра эстрады стали волонтерами собачьего приюта под Петербургом

Театр эстрады им. Райкина взял под опеку четвероногих из приюта «Теремок», расположенного в Ленобласти. В выходные они выгуливают собак, а по пятницам у служебного входа в театр собирают средства на корм и лекарства.

Обитатели «Теремка» встречают актеров звонким лаем, будто стараясь соответствовать мастерству гостей. Некоторые, кажется, даже переигрывают. Сомнения и настороженность у собак быстро сменяются радостью и ожиданием угощений, а главное — предстоящих прогулок. Они знают, что их попечители подарят им немного свободы.



Мария Насырова, волонтер, артистка Театра эстрады им. Райкина: «Здесь живые глаза, живая душа, которая нуждается в тебе. Мы не можем с холодным сердцем выходить на сцену и радовать людей. Но здесь реальность, а там игра. Отсюда не убежишь».



Те, кто приезжает в приют впервые, с собственными эмоциями справляются с трудом. Потому что чувствуют: эти собаки ждут от них, конечно, большего. И актеры пытаются не показывать, что в этом случае им радоваться тяжело.



Алёна Кухоткина, волонтер, артистка Театра эстрады им. Райкина: «Тут концентрация желания тепла и дома. Я не думала, что так всё обрушится на меня. Собака знает меня всего 10 минут, а уже ластится. Конечно, это очень подкупает».



Актеры театра эстрады стараются приезжать в «Теремок» каждую субботу, если нет репетиций, гастролей. За свой волонтерский день стремятся выгулять не меньше пяти четвероногих. Учатся налаживать контакт с разными по темпераменту собаками. И к последствиям относятся со свойственным им талантом.



Кроме прогулок с теми, кто не на свободном выгуле, на территории сейчас озадачены строительством будок. Ищут материалы, плотников. Говорят, маленькой помощи не бывает.



Анастасия Кастрица, волонтер, актриса Театра эстрады им. Райкина: «Мы на своем уровне пытаемся призывать людей к этому за счет искусства. Пытаемся донести до людей мораль — что хорошо, а что плохо. И за счет того, что мы имеем выход на зрителя, мы привлекаем его нашей акцией „Театр помогает“, привлекаем внимание к этому приюту».



Создать такое театральное попечение получилось благодаря неравнодушию и единодушию актеров театра эстрады, в фойе которого они сделали выставку своих подопечных. Понятно, что без поддержки художественного руководителя ничего бы получилось. Но для Юрия Гальцева, у которого от рук догхантеров шесть лет назад погиб любимый пес, кажется, по-другому и быть не могло.