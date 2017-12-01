«Газпром нефтехим Салават» запустил завод акрилатов

В городе Салават в Башкирии открылся завод по производству акриловой кислоты.

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В церемонии открытия участвовали глава республики Рустэм Хамитов и зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев.



Акриловая кислота используется для производства лаков и красок, а также суперабсорбентов — это, если чуть проще, подгузники.



В компании подчеркивают, что открытие завода приурочено к году экологии в России, потому что производство не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.