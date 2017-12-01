Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Мощный пожар на предприятии в Японии тушили 10 часов. Япония, взрывы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМощный пожар на предприятии в Японии тушили 10 часов

    Мощный пожар на предприятии в Японии тушили 10 часов

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    Мощный пожар на предприятии в Японии тушили 10 часов

    Мощный пожар на предприятии в Японии тушили 10 часов

    Мощный пожар на предприятии в Японии тушили 10 часов

      Крупный пожар в течение 10 часов тушили на одном из химических предприятий Японии.

      Очевидцы рассказывают, что на заводе прогремел мощный взрыв, после чего огонь начал стремительно распространяться по зданию. Один человек погиб, более 10 сотрудников были госпитализированы.

      В ближайших районах провели эвакуацию. Однако, по данным СМИ, ядовитое облако ушло дальше — в сторону популярного туристического центра.

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