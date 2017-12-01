Мощный пожар на предприятии в Японии тушили 10 часов

Крупный пожар в течение 10 часов тушили на одном из химических предприятий Японии.

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Япония

Очевидцы рассказывают, что на заводе прогремел мощный взрыв, после чего огонь начал стремительно распространяться по зданию. Один человек погиб, более 10 сотрудников были госпитализированы.



В ближайших районах провели эвакуацию. Однако, по данным СМИ, ядовитое облако ушло дальше — в сторону популярного туристического центра.