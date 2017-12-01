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Улицы разбитых фонарей
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    Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась с участниками «Ты супер! Танцы» секретом успеха. дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-солистка «ВИА Гры» поделилась с участниками «Ты супер! Танцы» секретом успеха

    Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась с участниками «Ты супер! Танцы» секретом успеха

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    <nobr>Экс-солистка</nobr> «ВИА Гры» поделилась с участниками «Ты супер! Танцы» секретом успеха

    Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась с участниками «Ты супер! Танцы» секретом успеха

    <nobr>Экс-солистка</nobr> «ВИА Гры» поделилась с участниками «Ты супер! Танцы» секретом успеха

      Участники проекта «Ты супер! Танцы» моментально нашли общий язык с певицей и дизайнером Ольгой Романовской. Сначала бывшая участница группы «ВИА Гра» поделилась с ребятами секретами успешной карьеры, а после обсудила с ними их увлечения.

      Ольга Романовская: «Привет! Такие вы классные. Ну что, давайте знакомиться. Ребят, вы что-то знаете обо мне? Знаете, кто я?»

      Оказывается, знают. Еще бы, ведь Ольга Романовская пела в знаменитой «ВИА Гре», несколько лет назад выпустила коллекцию модной одежды под собственным именем и создала собственный сольный проект. Ольга моментально нашла общий язык с участниками проекта «Ты супер! Танцы», и речь сразу же зашла, разумеется, о танцах.

      Сергей Козибеев, участник проекта « Ты супер. Танцы»: «Мое любимое направление — это вог, женский стиль».

      Конечно, ребят интересовало участие Романовской в группе «ВИА Гра». Ольга рассказала участникам проекта «Ты супер! Танцы», как ей было обидно и тяжело, когда она покинула знаменитый коллектив.

      Ольга Романовская: «Мне очень часто попадались такие люди, которые говорили: „Мы знали, что ты вернешься. Мы знали, что у тебя ничего не получится“».

      Все же певица посоветовала ребятам достойно принимать свои поражения. И помнить, что все происходит не случайно.

      Ольга Романовская: «Эти все уроки вам для чего-то определенного в жизни даются».

      Ребята в свою очередь рассказали Ольге, чем занимаются, помимо танцев.

      Айдана Шатемирова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «А еще я учусь в художественной школе».

      Кстати, обучение в художественной школе очень пригодилось, так как Ольга Романовская занимается дизайном модной одежды — она дала ребятам задание сделать эскиз своих костюмов. У многих очень даже неплохо получилось.

      Ольга Романовская: «Ну что, здорово, только парочку штрихов надо добавить. У тебя есть определенный стиль, это 100 процентов».

      Кирилл Коростелёв прямо-таки зарделся от гордости. Ведь мода — это еще одно его большое увлечение после танцев.

      Кирилл Коростелёв, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Мне кажется, с этим у меня сложится, потому что у дизайнеров должна быть развита фантазия».

      Закончив рисовать, ребята попросили Ольгу Романовскую спеть, хоть и без музыкантов. Сразу стало понятно, насколько Романовской комфортно с юными участниками. Оно и понятно, ведь у нее самой трое детей.

      Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 2 декабря, на НТВ и НТВ.Ru в 21:00.

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