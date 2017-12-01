Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась с участниками «Ты супер! Танцы» секретом успеха

Участники проекта «Ты супер! Танцы» моментально нашли общий язык с певицей и дизайнером Ольгой Романовской. Сначала бывшая участница группы «ВИА Гра» поделилась с ребятами секретами успешной карьеры, а после обсудила с ними их увлечения.
Ольга Романовская: «Привет! Такие вы классные. Ну что, давайте знакомиться. Ребят, вы что-то знаете обо мне? Знаете, кто я?»
Оказывается, знают. Еще бы, ведь Ольга Романовская пела в знаменитой «ВИА Гре», несколько лет назад выпустила коллекцию модной одежды под собственным именем и создала собственный сольный проект. Ольга моментально нашла общий язык с участниками проекта «Ты супер! Танцы», и речь сразу же зашла, разумеется, о танцах.
Сергей Козибеев, участник проекта « Ты супер. Танцы»: «Мое любимое направление — это вог, женский стиль».
Конечно, ребят интересовало участие Романовской в группе «ВИА Гра». Ольга рассказала участникам проекта «Ты супер! Танцы», как ей было обидно и тяжело, когда она покинула знаменитый коллектив.
Ольга Романовская: «Мне очень часто попадались такие люди, которые говорили: „Мы знали, что ты вернешься. Мы знали, что у тебя ничего не получится“».
Все же певица посоветовала ребятам достойно принимать свои поражения. И помнить, что все происходит не случайно.
Ольга Романовская: «Эти все уроки вам для чего-то определенного в жизни даются».
Ребята в свою очередь рассказали Ольге, чем занимаются, помимо танцев.
Айдана Шатемирова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «А еще я учусь в художественной школе».
Кстати, обучение в художественной школе очень пригодилось, так как Ольга Романовская занимается дизайном модной одежды — она дала ребятам задание сделать эскиз своих костюмов. У многих очень даже неплохо получилось.
Ольга Романовская: «Ну что, здорово, только парочку штрихов надо добавить. У тебя есть определенный стиль, это 100 процентов».
Кирилл Коростелёв прямо-таки зарделся от гордости. Ведь мода — это еще одно его большое увлечение после танцев.
Кирилл Коростелёв, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Мне кажется, с этим у меня сложится, потому что у дизайнеров должна быть развита фантазия».
Закончив рисовать, ребята попросили Ольгу Романовскую спеть, хоть и без музыкантов. Сразу стало понятно, насколько Романовской комфортно с юными участниками. Оно и понятно, ведь у нее самой трое детей.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 2 декабря, на НТВ и НТВ.Ru в 21:00.
Оказывается, знают. Еще бы, ведь Ольга Романовская пела в знаменитой «ВИА Гре», несколько лет назад выпустила коллекцию модной одежды под собственным именем и создала собственный сольный проект. Ольга моментально нашла общий язык с участниками проекта «Ты супер! Танцы», и речь сразу же зашла, разумеется, о танцах.
Сергей Козибеев, участник проекта « Ты супер. Танцы»: «Мое любимое направление — это вог, женский стиль».
Конечно, ребят интересовало участие Романовской в группе «ВИА Гра». Ольга рассказала участникам проекта «Ты супер! Танцы», как ей было обидно и тяжело, когда она покинула знаменитый коллектив.
Ольга Романовская: «Мне очень часто попадались такие люди, которые говорили: „Мы знали, что ты вернешься. Мы знали, что у тебя ничего не получится“».
Все же певица посоветовала ребятам достойно принимать свои поражения. И помнить, что все происходит не случайно.
Ольга Романовская: «Эти все уроки вам для чего-то определенного в жизни даются».
Ребята в свою очередь рассказали Ольге, чем занимаются, помимо танцев.
Айдана Шатемирова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «А еще я учусь в художественной школе».
Кстати, обучение в художественной школе очень пригодилось, так как Ольга Романовская занимается дизайном модной одежды — она дала ребятам задание сделать эскиз своих костюмов. У многих очень даже неплохо получилось.
Ольга Романовская: «Ну что, здорово, только парочку штрихов надо добавить. У тебя есть определенный стиль, это 100 процентов».
Кирилл Коростелёв прямо-таки зарделся от гордости. Ведь мода — это еще одно его большое увлечение после танцев.
Кирилл Коростелёв, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Мне кажется, с этим у меня сложится, потому что у дизайнеров должна быть развита фантазия».
Закончив рисовать, ребята попросили Ольгу Романовскую спеть, хоть и без музыкантов. Сразу стало понятно, насколько Романовской комфортно с юными участниками. Оно и понятно, ведь у нее самой трое детей.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 2 декабря, на НТВ и НТВ.Ru в 21:00.
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