В Петербурге смертельный переход через железную дорогу обезопасят светодиодами

Власти отреагировали на петицию жителей Приморского района и запрос депутата Амосова, которые требуют сделать безопасным пешеходный переход в створе Туристской улицы.

Смольный отказался в срочном порядке устанавливать шлагбаум на железнодорожном пешеходном переходе в створе Туристской улицы. С просьбой о принятии срочных мер к Георгию Полтавченко обращался депутат Михаил Амосов.



В своем запросе парламентарий напомнил печальную статистику: только в этом году на данном участке пути погибли семь человек, в том числе дети. Но администрация города сочла достаточным лишь подсветить пешеходный настил. Светодиодную подсветку, синхронизированную со светофором, планируют установить в январе. С более серьезными мерами вроде строительства безопасных подземных переходов чиновники решили не торопиться. При самом оптимистичном прогнозе по-настоящему безопасным смертельный переход станет не ранее 2020 года.