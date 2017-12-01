Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    В Петербурге смертельный переход через железную дорогу обезопасят светодиодами

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    В Петербурге смертельный переход через железную дорогу обезопасят светодиодами

    В Петербурге смертельный переход через железную дорогу обезопасят светодиодами

    Власти отреагировали на петицию жителей Приморского района и запрос депутата Амосова, которые требуют сделать безопасным пешеходный переход в створе Туристской улицы.

    Смольный отказался в срочном порядке устанавливать шлагбаум на железнодорожном пешеходном переходе в створе Туристской улицы. С просьбой о принятии срочных мер к Георгию Полтавченко обращался депутат Михаил Амосов.

    В своем запросе парламентарий напомнил печальную статистику: только в этом году на данном участке пути погибли семь человек, в том числе дети. Но администрация города сочла достаточным лишь подсветить пешеходный настил. Светодиодную подсветку, синхронизированную со светофором, планируют установить в январе. С более серьезными мерами вроде строительства безопасных подземных переходов чиновники решили не торопиться. При самом оптимистичном прогнозе по-настоящему безопасным смертельный переход станет не ранее 2020 года.

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