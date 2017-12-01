Порошенко обещает в ближайшем будущем референдумы о вступлении в НАТО и ЕС

Украинские власти в обозримом будущем намерены провести референдумы, на которых гражданам предстоит решить вопросы о вступлении в НАТО и ЕС. Об этом заявил Пётр Порошенко.
По мнению президента Украины, народ поддержит его курс на евроатлантическую интеграцию. Он заявил, что в ближайшем будущем в стране проведут референдумы, на которых украинцам предстоит ответить на вопросы о вступлении в ЕС и НАТО, передает ТАСС.
Пётр Порошенко: «Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что уже в очень скором достижимом будущем на Украине пройдут референдумы. Референдумы и о вступлении в НАТО — и я уверен, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, — и про членство в ЕС».
Напомним, правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО. Он также подчеркивал, что членство в Североатлантическом альянсе — стратегическая цель Киева. В 2015-м он пообещал вынести вопрос членства на референдум, но только тогда, когда Украина будет к этому готова. Между тем генсек НАТО отмечал, что Украина еще не скоро сможет стать членом альянса.
Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на жительство и работу в Евросоюзе.
Пётр Порошенко: «Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что уже в очень скором достижимом будущем на Украине пройдут референдумы. Референдумы и о вступлении в НАТО — и я уверен, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, — и про членство в ЕС».
Напомним, правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО. Он также подчеркивал, что членство в Североатлантическом альянсе — стратегическая цель Киева. В 2015-м он пообещал вынести вопрос членства на референдум, но только тогда, когда Украина будет к этому готова. Между тем генсек НАТО отмечал, что Украина еще не скоро сможет стать членом альянса.
Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на жительство и работу в Евросоюзе.
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