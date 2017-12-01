Американец сжег центр города, решив повторить эксперимент из телешоу

Разрушением половины центра города и многомиллионными убытками завершился опыт одного американца из Кохоса (штат Нью-Йорк ).

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США

Мужчина, вдохновленный одним из шоу на канале History, где участники сами плавят из металла ножи и мечи, решил повторить этот трюк у себя дома. Для этого он выбрал задний двор, где разжег огонь в бочке, как это показывали в программе. Но что-то пошло не так, и пламя быстро перекинулось на соседние дома.



В итоге оказались полностью разрушены три здания, еще 17 получили повреждения. Огонь охватил чуть ли не половину исторической части города, его не могли потушить на протяжении нескольких часов. Сообщается, что человеческих жертв удалось избежать, спасатели эвакуировали местных жителей. Пострадал один пожарный, который и работал на месте.