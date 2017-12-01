Подмосковная семья добивается наказания для виновников крушения самолета в Абхазии

К расследованию крушения самолета в Абхазии могут подключиться российские правоохранители. По крайней мере, на этом настаивают пострадавшие. ЧП произошло летом: легкомоторный самолет с туристами совершил жесткую посадку. Во время удара мать и ребенок вылетели из салона. К счастью, остались живы, но получили серьезные травмы. Необходимы средства на лечение и реабилитацию.
Как сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова, 17-летний Иван, который в этом году из-за лечения не смог поступить в училище, никак не привыкнет к костылям. Маму в последнее время он видит только через экран телефона, она присылает сообщения из клиники, где проходит курс реабилитации: женщина парализована и, по прогнозам врачей, на всю жизнь останется инвалидом. Глава семьи изо всех сил старается не показывать своих слез: он в настоящее время — единственная опора и защита для жены и сына. А потому считает, что должен добиться сурового наказания для тех, кто превратил их жизнь в кошмар.
Всему виной — полет, на который семья решилась, отдыхая в Абхазии. Пилот обещал незабываемую экскурсию. Так и вышло: легкомоторный самолет рухнул на землю. Глава семейства сел в другой самолет, который благополучно приземлился. Его сына и супругу посадили вместе в один салон: мальчика ближе к пилоту, а женщину почему-то в багажный отсек.
Андрей Дьякончук: «Не было ни кресла, ни ремней, ничего. Пилот остался в самолете, а мои, как пробка, вылетели, первый — сын, потом супруга».
Уголовное дело возбудили на территории, где все и произошло, в Абхазии. Расследование длится уже пять месяцев, за это время оно не сдвинулось с мертвой точки. Ему никто не звонил, разве что пилот прислал письмо, в котором попытался договориться по-хорошему: мол, не стоит обращаться в суд.
А претензий к пилоту и к компании, которая организовала экскурсию, у Андрея немало. Недоверие вызывает состояние самого самолета и, конечно, сомнительная техника безопасности. В настоящее время Андрей намерен попросить помощи у Следственного комитета России: чтобы наши сотрудники также подключились к расследованию.
Андрей не сдается: много работает, чтобы оплатить лечение супруги и сына. Не спит ночами, придумывая, как поставить любимую женщину на ноги, сам мастерит приспособления для ее реабилитации. Больше всего его пугает даже не то, как дальше жить, а тот факт, что аэродром, где все произошло, продолжает работать. Андрей узнал, что через 20 дней после крушения во время такой же экскурсии разбился еще один легкомоторный самолет: на этот раз двое россиян и пилот погибли.
Всему виной — полет, на который семья решилась, отдыхая в Абхазии. Пилот обещал незабываемую экскурсию. Так и вышло: легкомоторный самолет рухнул на землю. Глава семейства сел в другой самолет, который благополучно приземлился. Его сына и супругу посадили вместе в один салон: мальчика ближе к пилоту, а женщину почему-то в багажный отсек.
Андрей Дьякончук: «Не было ни кресла, ни ремней, ничего. Пилот остался в самолете, а мои, как пробка, вылетели, первый — сын, потом супруга».
Уголовное дело возбудили на территории, где все и произошло, в Абхазии. Расследование длится уже пять месяцев, за это время оно не сдвинулось с мертвой точки. Ему никто не звонил, разве что пилот прислал письмо, в котором попытался договориться по-хорошему: мол, не стоит обращаться в суд.
А претензий к пилоту и к компании, которая организовала экскурсию, у Андрея немало. Недоверие вызывает состояние самого самолета и, конечно, сомнительная техника безопасности. В настоящее время Андрей намерен попросить помощи у Следственного комитета России: чтобы наши сотрудники также подключились к расследованию.
Андрей не сдается: много работает, чтобы оплатить лечение супруги и сына. Не спит ночами, придумывая, как поставить любимую женщину на ноги, сам мастерит приспособления для ее реабилитации. Больше всего его пугает даже не то, как дальше жить, а тот факт, что аэродром, где все произошло, продолжает работать. Андрей узнал, что через 20 дней после крушения во время такой же экскурсии разбился еще один легкомоторный самолет: на этот раз двое россиян и пилот погибли.
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