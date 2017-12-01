В Хабаровском крае решают судьбу тигрицы, растерзавшей местного жителя

Хабаровским охотникам удалось поймать тигрицу, которая напала на местного жителя. Зная, что в лесу свирепствует зверь, многие долгое время не рисковали туда отправляться.

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Вольер реабилитационного центра «Утес» стал для тигрицы своего рода камерой следственного изолятора. Все-таки полосатая хищница находится в статусе подозреваемой. Животное отловили в окрестностях села Бойцово на юге Хабаровского края, где в конце октября было обнаружено тело пропавшего 43-летнего мужчины. В лес он отправился собирать кедровые орехи, но в результате стал жертвой крупного хищника.



В течение месяца оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций в дикой природе прочесывала тайгу. В итоге зверь сам выбежал на ловца — взрослую тигрицу поймали среди ночи буквально в пяти метрах от места гибели мужчины.



С помощью снотворного хищницу обездвижили и привезли в реабилитационный центр. При первом же осмотре ветеринары не обнаружили у животного никаких ранений. Для зоологов это весьма ценная информация, ведь абсолютно здоровый тигр просто так нападать на человека не станет, наоборот — будет всячески избегать с ним встреч. Другое дело, если бы в зверя стреляли браконьеры. Только в этом случае он мог бы объявить охоту на людей.



Если вина тигрицы будет доказана, обратно в тайгу ее уже не выпустят, а отправят в зоопарк. В случае невиновности животное пройдет полный курс восстановления и вернется в дикую природу. Окончательное решение примет Росприроднадзор.