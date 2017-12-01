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    Москвичи не смогут увидеть суперлуние 3 декабря из-за облачной погоды

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    Москвичи не смогут увидеть суперлуние 3 декабря из-за облачной погоды

    Москвичи не смогут увидеть суперлуние 3 декабря <nobr>из-за</nobr> облачной погоды

    Жители столичного региона вряд ли смогут понаблюдать за суперлунием 3 декабря, этому помешает облачная погода.

    Суперлуние — совпадение полнолуния c максимальным приближением Луны к Земле — можно будет наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря. По данным Московского планетария, в этот день Луна будет иметь самые большие видимые размеры в 2017 году: она будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной от Земли точки.

    Однако, как сообщили РИА Новости в столичном Метеобюро, «вряд ли москвичи увидят эту суперъяркую звезду, потому что погода будет преобладать облачная».

    Между тем ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что еще два суперлуния ожидаются в январе, что бывает довольно редко.

    Из сообщения пресс-службы: «Ближайшее редкое суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года — Луна подойдет к Земле очень близко — на расстояние в 356 тыс. 565 км. А суперлуние 31 января еще и совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке, в Москве можно будет наблюдать частные фазы затмения и увидеть красную Суперлуну».

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