Москвичи не смогут увидеть суперлуние 3 декабря из-за облачной погоды

Жители столичного региона вряд ли смогут понаблюдать за суперлунием 3 декабря, этому помешает облачная погода.
Суперлуние — совпадение полнолуния c максимальным приближением Луны к Земле — можно будет наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря. По данным Московского планетария, в этот день Луна будет иметь самые большие видимые размеры в 2017 году: она будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной от Земли точки.
Однако, как сообщили РИА Новости в столичном Метеобюро, «вряд ли москвичи увидят эту суперъяркую звезду, потому что погода будет преобладать облачная».
Между тем ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что еще два суперлуния ожидаются в январе, что бывает довольно редко.
Из сообщения пресс-службы: «Ближайшее редкое суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года — Луна подойдет к Земле очень близко — на расстояние в 356 тыс. 565 км. А суперлуние 31 января еще и совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке, в Москве можно будет наблюдать частные фазы затмения и увидеть красную Суперлуну».
Однако, как сообщили РИА Новости в столичном Метеобюро, «вряд ли москвичи увидят эту суперъяркую звезду, потому что погода будет преобладать облачная».
Между тем ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что еще два суперлуния ожидаются в январе, что бывает довольно редко.
Из сообщения пресс-службы: «Ближайшее редкое суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года — Луна подойдет к Земле очень близко — на расстояние в 356 тыс. 565 км. А суперлуние 31 января еще и совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке, в Москве можно будет наблюдать частные фазы затмения и увидеть красную Суперлуну».
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