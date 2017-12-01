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    В Петербурге нашли мертвую голую китаянку с кляпом во рту

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    В Петербурге нашли мертвую голую китаянку с кляпом во рту

    В Петербурге нашли мертвую голую китаянку с кляпом во рту

    В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти студентки из КНР.

    Тело девушки было найдено в квартире одного из жилых домов на Наличной улице. Гражданка Китая лежала на кровати обнаженная, связанная и с кляпом во рту.

    В этой же квартире находились двое ее соотечественников. Они были отправлены в больницу с тяжелым алкогольным отравлением.

    По информации городских СМИ, погибшая училась в Российском государственном университете имени Герцена. Смерть иностранки квалифицирована как убийство. Возбуждено уголовное дело, передает сайт ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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