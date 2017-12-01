Ядерная энергетика и современные технологии: «Росатом» отмечает 10-летие

Одна из самых наукоемких корпораций нашей страны — «Росатом» — отмечает 10-й день рождения. 1 декабря 2007 года президент подписал закон о создании нового государственного холдинга. Сегодня он включает в себя более 300 предприятий, причем занимаются они не только ядерной энергетикой. Это и медицина, и трехмерная печать, и исследования в области аэродинамики, и многое другое.

Как только рентгеновский телескоп выведут на орбиту, ученые смогут впервые заглянуть за границы видимой части Вселенной. Так далеко в изучении космоса человечество еще не заходило.



Сергей Григорович, начальник лаборатории лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ «Росатом»: «Продолжительность этой миссии 7,5 лет, то есть в течение 7,5 лет все приборы, которые входят в этот телескоп, должны работать безотказно в неблагоприятных условиях, которые существуют в открытом космосе».



«Росатом» — это не только ядерная энергетика, но и тысячи сопутствующих наукоемких технологий. Если что-то можно использовать во благо общества, то почему бы не развивать технологии для каждого?



Не пропустили скорую? Камера фиксирует номер нарушителя и передает данные в ГИБДД. Система «Безопасный город» сейчас тестируется в крупных российских городах, но в саровском технопарке при «Росатоме» пошли еще дальше. «Безопасный город» там стал еще и «умным».



Каждый «Умный город» начинается с «Умного двора». Представьте: толкнул кто-то вашу машину, и система тут же разворачивает все камеры в сторону нарушителя. А поскольку она распознает еще и звук, то может вызвать службы специального реагирования в случае выстрела или взрыва. Специальный чат-бот способен даже видео в случае потенциальной опасности прислать прямо на ваш смартфон через любой мессенджер.



Владимир Сысоев, резидент технопарка «Саров»: «Вот я попросил: „Дай мне последнюю минуту видео“. Мне пришло видео с последней минуты, что там происходит. Таким образом, можно запросить в конкретное время».



Саровский технопарк — это что-то вроде силиконовой долины. Молодые компании развивают там очень разные технологии — от первого в России 3D-принтера по металлу, до новейших мультфильмов. Технопарк сейчас полностью на самоокупаемости. Молодым — везде дорога, но только в условиях рыночной конкуренции.



Алексей Соловьёв, гендиректор технопарка «Саров»: «На сегодняшний момент у нас есть финансовые инструменты. Мы занимаемся так называемым венчурным направлением, то есть поддерживаем стартап-компании. У нас полностью готовые, укомплектованные здания, помещения, куда любой наш клиент, любой партнер может прийти, поставить ноутбук и начать работать».



В Саровском ядерном центре говорят о цифровой экономике нового образца. Это когда просчитать можно буквально все — от аэродинамики самолета, до управленческих решений с миллионами вероятностей.



Казалось бы, какие уж тут финансы? Обычный грузовик едет по трассе. Но чтобы снизить сопротивление воздушных потоков и сэкономить топливо, потребовались бы сотни опытных образцов. Теперь же достаточно один раз все правильно рассчитать.



Такая вычислительная машина в Сарове занимает почти комнату. По мощности — более 200 персональных компьютеров. Кроме самого «Росатома», эта машина одновременно обсчитывает задачи еще для пяти компаний. У каждого проекта свое оригинальное ПО, и разработано оно там же.



Виктор Глазунов, начальник научно-исследовательской лаборатории теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ «Росатом»: «Сейчас мы уже вышли на тот уровень, когда мы можем использовать наработки других предприятий, привлекая их опыт и их знания. Они нам дают новые математические модели, которые у них были разработаны. Реализовать их на зарубежном ПО невозможно».



Но основным направлением госкорпорации остаются, конечно, ядерные технологии. «Росатом» дарит энергетическую независимость сегодня по всему миру. 34 блока АЭС одновременно строятся в 12 странах. Экспорт российских ядерных технологий — это сотрудничество в первую очередь экономическое. Нам — рабочие места и налоги, партнерам — технологический прорыв, и не только в энергетике.



Алексей Лихачёв, генеральный директор госкорпорации «Росатом»: «Нас сегодня интересует целый ряд направлений неэнергетических в ядерной сфере. Это и ядерная медицина, это и центры радиационной обработки сельхозпродукции, это и работа, связанная с созданием центра ядерной науки и технологий — создание исследовательских реакторов».



Свои позиции в Арктике Россия удерживает и развивает благодаря единственным в мире атомным ледоколам «Росатома». В госкорпорации сейчас разрабатывают проект крупнейшего ледокола. Он вдвое мощнее ныне существующих и наконец-то будет способен обеспечить круглогодичную навигацию по северному морскому пути от Санкт-Петербурга до Владивостока.