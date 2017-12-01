Великобританию накрыл снежный циклон

Жители Великобритании встречают первый день зимы по щиколотку в снегу.

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Великобританию засыпало снегом. В некоторых районах были сильные метели, что для страны с мягким климатом редкость. Улицы замело снегом, на обочинах появились сугробы.



Местные жители поспешно запасаются теплыми вещами: метеорологи напугали британцев своим прогнозом, пообещав до десяти градусов мороза и сильный гололед. В связи с этим в некоторых районах уже объявили «желтый» уровень опасности погодных явлений.



Автомобилистов предупреждают о необходимости соблюдать максимальную осторожность. В Великобритании морозы бывают редко, поэтому автомобилисты не меняют шины на зиму. При заморозках и гололедице число автомобильных аварий возрастает в несколько раз.