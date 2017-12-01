«Имитация евроинтеграции»: в Киеве подсчитали убытки от потери российского рынка

Невосполнимые потери: как в украинском правительстве начинают считать убытки от разрыва экономических отношений с Россией? Сколько насчитали? И есть ли дно падения у украинской экономики?
Первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что Киев недосчитался почти 15 миллиардов долларов за последние пару лет. А все из-за потери традиционных рынков сбыта, главным из которых был российский. А ведь ассоциация с ЕС вроде бы сулила Украине большие торговые возможности. Другой вопрос, а что Украина может предложить? Европа производит все сама, а для создания конкурентоспособной промышленности нужны огромные вложения, напоминает корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Вот и получается так, что западный сосед покупает у Украины подшипники и провода, а трансформаторы или двигатели по-прежнему идут в Россию, пусть и не в прежнем объеме. И как бы Украина не била себя в грудь, большой восточный сосед остается для нее главным покупателем.
Украинская экономика всеми силами старается нарастить экспорт, но в итоге приходит к еще большему дефициту внешней торговли. Почему же так получается? Во-первых, и так голодная Украина продает слишком много сырья. В Европе зерно спросом пользуется потому, что покупают за бесценок: готовый продукт потом будет стоить значительно дороже. Но в Киеве это преподносят, как очередную «перемогу».
Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины (2001–2002): «Большая часть нашего экспорта в Европу — это сырье. Структура нашей экономики напоминает экономику колоний бывшей Британской империи. И получается то, что мы считаем евроинтеграцией, на самом деле является лишь ее имитацией».
Ради ассоциации с Европой Украина уничтожила авиационную, ракетную и судостроительную промышленность. И даже ширпотреб она производить теперь не в состоянии: ткани, одежду, обувь, мыло, пластмассу и даже бумагу покупает у России. Ведь европейские аналоги, хлынувшие на украинские прилавки, обнищавшим людям просто не по карману. Киев уничтожает даже то, что пока еще приносит экспортные доходы.
Евгений Червоненко, бывший депутат Верховной рады: «В тот момент, когда начался конфликт на востоке, вместо того, чтобы поддержать страну, мы остановили весь транзит. А суть нашей страны, независимо от того, кто был у власти, была именно в транзите, потому что у нас гениальное местоположение».
В Европе даже недавно посчитали, что на беспошлинной торговле с Украиной она заработала в 10 раз больше, чем Киев.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Вот и получается так, что западный сосед покупает у Украины подшипники и провода, а трансформаторы или двигатели по-прежнему идут в Россию, пусть и не в прежнем объеме. И как бы Украина не била себя в грудь, большой восточный сосед остается для нее главным покупателем.
Украинская экономика всеми силами старается нарастить экспорт, но в итоге приходит к еще большему дефициту внешней торговли. Почему же так получается? Во-первых, и так голодная Украина продает слишком много сырья. В Европе зерно спросом пользуется потому, что покупают за бесценок: готовый продукт потом будет стоить значительно дороже. Но в Киеве это преподносят, как очередную «перемогу».
Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины (2001–2002): «Большая часть нашего экспорта в Европу — это сырье. Структура нашей экономики напоминает экономику колоний бывшей Британской империи. И получается то, что мы считаем евроинтеграцией, на самом деле является лишь ее имитацией».
Ради ассоциации с Европой Украина уничтожила авиационную, ракетную и судостроительную промышленность. И даже ширпотреб она производить теперь не в состоянии: ткани, одежду, обувь, мыло, пластмассу и даже бумагу покупает у России. Ведь европейские аналоги, хлынувшие на украинские прилавки, обнищавшим людям просто не по карману. Киев уничтожает даже то, что пока еще приносит экспортные доходы.
Евгений Червоненко, бывший депутат Верховной рады: «В тот момент, когда начался конфликт на востоке, вместо того, чтобы поддержать страну, мы остановили весь транзит. А суть нашей страны, независимо от того, кто был у власти, была именно в транзите, потому что у нас гениальное местоположение».
В Европе даже недавно посчитали, что на беспошлинной торговле с Украиной она заработала в 10 раз больше, чем Киев.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии