В Дагестане родственник пациента избил врача-травматолога

В Буйнакске ищут мужчину, который изувечил
врача-травматолога, не пустившего родственников пациента в операционную.
Представитель Минздрава Дагестана: «По словам очевидцев, во время проведения хирургами операции, родные и близкие пациента попытались прорваться в операционную. В это время врач-травматолог Муслим Магомедов, который оказывал медицинскую помощь пострадавшему, сделал замечание и потребовал освободить проход в операционный блок, после чего один из родственников набросился на медработника с кулаками. В результате побоев врач госпитализирован в травматологическое отделение с переломом челюсти и черепно-мозговой травмой».
Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, личность нападавшего установлена, он объявлен в розыск.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, личность нападавшего установлена, он объявлен в розыск.
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