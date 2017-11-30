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    В Дагестане родственник пациента избил врача-травматолога

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    В Дагестане родственник пациента избил врача-травматолога

    В Дагестане родственник пациента избил <nobr>врача-травматолога</nobr>

    В Буйнакске ищут мужчину, который изувечил врача-травматолога, не пустившего родственников пациента в операционную.

    Представитель Минздрава Дагестана: «По словам очевидцев, во время проведения хирургами операции, родные и близкие пациента попытались прорваться в операционную. В это время врач-травматолог Муслим Магомедов, который оказывал медицинскую помощь пострадавшему, сделал замечание и потребовал освободить проход в операционный блок, после чего один из родственников набросился на медработника с кулаками. В результате побоев врач госпитализирован в травматологическое отделение с переломом челюсти и черепно-мозговой травмой».

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, личность нападавшего установлена, он объявлен в розыск.

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