Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Владельцы карт «Сбербанка» пожаловались на сбой

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    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
    Владельцы карт «Сбербанка» пожаловались на сбой

    Владельцы карт «Сбербанка» пожаловались на сбой

    Владельцы карт «Сбербанка» пожаловались на сбой
  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

    • Некоторые клиенты «Сбербанка» пожаловались на то, что не могут снять деньги или оплатить покупки картой.

    О сложностях в проведении операций по картам клиенты «Сбербанка» поспешили рассказать в соцсетях.









    В «Сбербанке» проблему признали, отметив, что сейчас специалисты работают над ее устранением. Также в банке принесли клиентам извинения за доставленные неудобства.

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