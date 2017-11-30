Владельцы карт «Сбербанка» пожаловались на сбой

@sberbank что происходит? Какие-то проблемы? Не могу снять деньги и оплатить — Сергей Замкадов (@Noname_Zebr) 30 ноября 2017 г.

@sberbank Почему нельзя с карты снять и в магазине расплатиться! Что происходит? Мне налик нужен срочно!!! Напишите как решите проблему!!! — Александр Платов (@aplatov) 30 ноября 2017 г.

@sberbank у вас не проходит ни одна операция и даже отказываете в звонке, это нормально? — Дасша (@fruktovayadasha) 30 ноября 2017 г.

@sberbank Что у вас происходит? Платежи в интернете отклоняются, хотя 10 минут назад в магазине все было ок. На горячей линии для Москвы тишина полная, на общей горячей линии говорят «не можем вас обслужить» — Felix Bagdasaryan (@valgado) 30 ноября 2017 г.

О сложностях в проведении операций по картам клиенты «Сбербанка» поспешили рассказать в соцсетях.В «Сбербанке» проблему признали, отметив, что сейчас специалисты работают над ее устранением. Также в банке принесли клиентам извинения за доставленные неудобства.