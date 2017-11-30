Русский музей отказался перемещать с экспозиции икону XII века

«Ангела златые власы» не станут отправлять в домовую церковь Михайловского замка. Такое решение принял
научно-реставрационный совет.
Русский музей запретил перемещать икону «Ангел златые власы» с места постоянной экспозиции. Решение было принято на заседании расширенного научно-реставрационного совета. Его собрали для обсуждения состояния древнейшего памятника.
Даже незначительные изменения температурного режима и влажности, а также механическое воздействие могут привести к необратимым процессам. К такому выводу пришли российские ученые-реставраторы в ходе специального исследования. Другими словами, сохранность иконы XII века не позволяет транспортировать святыню даже на незначительные расстояния.
Напомним, что в начале октября хранители отдела древнерусского искусства сообщили о возможном перенесении иконы в домовую церковь Михайловского замка. С такой инициативой в Минкульт обратился фонд «Иваново дело», пообещав выделить деньги на реставрацию этого храма. После этого и разразился скандал.
Дело в том, что это уже вторая просьба православного бизнесмена. В 2009 году Сергей Шмаков перевез из фондов Русского музея икону Торопецкой богоматери в свой коттеджный поселок под Москвой.
Согласованные с патриархом сроки ее возвращения неоднократно нарушались. В итоге святыня по решению Минкульта почему-то была выведена из инвентаря Русского музея и передана в реставрационный центр Грабаря и в Петербург так и не вернулась.
Даже незначительные изменения температурного режима и влажности, а также механическое воздействие могут привести к необратимым процессам. К такому выводу пришли российские ученые-реставраторы в ходе специального исследования. Другими словами, сохранность иконы XII века не позволяет транспортировать святыню даже на незначительные расстояния.
Напомним, что в начале октября хранители отдела древнерусского искусства сообщили о возможном перенесении иконы в домовую церковь Михайловского замка. С такой инициативой в Минкульт обратился фонд «Иваново дело», пообещав выделить деньги на реставрацию этого храма. После этого и разразился скандал.
Дело в том, что это уже вторая просьба православного бизнесмена. В 2009 году Сергей Шмаков перевез из фондов Русского музея икону Торопецкой богоматери в свой коттеджный поселок под Москвой.
Согласованные с патриархом сроки ее возвращения неоднократно нарушались. В итоге святыня по решению Минкульта почему-то была выведена из инвентаря Русского музея и передана в реставрационный центр Грабаря и в Петербург так и не вернулась.
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